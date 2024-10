Martín Liberman defendió a Ricardo Gareca: "Es responsabilidad de una camada de flojos jugadores"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Guillermo Maripán, capitán de la Selección de Chile, defendió el trabajo de Ricardo Gareca en la 'Roja', que tras perder por 4-0 en Colombia, sigue firme en la última posición de las Eliminatorias Sudamericanas. Sin embargo, no es el único que mostró su apoyo al extécnico de Perú.

El periodista argentino Martín Liberman aseguró que Ricardo Gareca aún no puede revertir el mal momento de Chile en las Eliminatorias, debido que en el plantel chileno hay una "camada de flojos".

“Es lógico que se le reclame a Gareca. Chile fue a buscarlo por lo que hizo en dos Eliminatorias con el seleccionado peruano, pero cuando uno ve los partidos, también hay mucha responsabilidad de esta camada de flojos jugadores. Sé que hay buenos futbolistas en general en Chile, pero siento que no tiene nada si lo comparo con la generación que se está yendo o que ya se fue porque Gareca los dejó afuera”, sostuvo en YouTube.

Asimismo, Liberman resaltó que el problema no es a raíz de la dirección técnica de Ricardo Gareca, sino el nivel que plasma actualmente Chile.

“El lugar que ocupa es el que le corresponde. Si no es décimo, es octavo o noveno. Hoy la distancia entre Colombia y Chile no sé si es de cuatro goles, pero es grande. Sin Gareca y con cualquier técnico, perdían igual, porque Colombia es mucho más, tiene una riqueza técnica e individual, tiene una jerarquía que no tiene Chile. Ganó el que debía ganar”, analizó Liberman.

Mala salida de la defensa de Chile para el gol de Luis Díaz | Fuente: Movistar Deportes

Perú vs Chile en Eliminatorias

Perú volverá a las canchas en las Eliminatorias en una nueva edición del 'Clásico del Pacífico'. En noviembre, se jugará una de sus últimas cartas cuando reciba a Chile, que hasta ahora tiene como entrenador al criticado Ricardo Gareca, que llevó a la ‘Bicolor’ a un Mundial después de 36 años.

