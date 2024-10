"No te contesta cualquiera": Ricardo Gareca recuerda sus logros en Perú para responder a críticas en Chile

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El entrenador argentino Ricardo Gareca afirmó este miércoles que espera poder terminar el trabajo para el que fue contratado al frente de la Selección de Chile.

“Me tratan muy bien, más allá de las críticas que las entiendo. Me siento una persona respetada y me facilitan todo. Lo que más anhelo es poder terminar el proceso”, dijo Gareca a un día de enfrentar con la 'Roja' en Santiago a la Selección de Brasil en partido de la novena fecha de las Eliminatorias del Mundial de 2026.

La 'Roja' marcha en el penúltimo puesto con 5 puntos y Brasil en el quinto con 10. “Brasil es Brasil, siempre uno tiene que considerarlo como lo que es una potencia”, dijo el exseleccionador de Perú.

Gareca espera el jueves “un partido complicado” y entiende que el rival pueda salir con “alguna mayor iniciativa”.

Recordó a Perú

"Te habla un tipo con experiencia, pero no con experiencia ficticia. Te habla un técnico que vivió un proceso de 7 años y medio, que le tocó poner a jugadores que no tenían experiencia y de pronto jugaban en el medio local. ¿Qué lograron en esa selección? Objetivos importantes. Además, (Perú) estaba en una posición ranking FIFA 60, y llegó a estar en el 2017 en el puesto 10 del mundo. No te contesta cualquiera", señaló Gareca ante uan pregunta de un periodista.

Recordemos que bajo su batuta, la Selección Peruana volvió a un Mundial después de 36 años. También consiguió el subcampeonato de la Copa América 2019.

