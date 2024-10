Ricardo Gareca reveló charla con Arturo Vidal y el por qué no sale de su casa en Chile

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En las últimas semanas, Ricardo Gareca fue acusado como el principal culpable del complicado presente de Chile en las Eliminatorias Sudamericanas. La 'Roja' perdió en la última fecha ante Bolivia en casa y ahora necesita conseguir un buen resultado ante Brasil en el Estadio Nacional en Santiago.

“Ustedes no son técnicos, yo soy técnico, porque me dedico a todo esto, no saben lo que es ser técnico, pueden opinar y eso lo respeto, pero nunca van a poder saber de este lugar, porque no son profesionales como soy yo”, indicó Gareca en un claro mensaje a la prensa.

Además, Ricardo Gareca dio a conocer que habló con Arturo Vidal y le dejó en claro que no podía asegurarle una convocatoria en el combinado chileno.

"Todos los jugadores que yo he hablado, inclusive Vidal, siempre con todos tuve la claridad absoluta de decirle: 'no acostumbro a asegurar continuidad, a convocar, a comprometerme a que van a jugar, no prometo que van a ser citados, ¿le interesa o no le interesa?'", agregó.

Asimismo, el exentrenador de Perú aseguró que Vidal es el único jugador que lo critica. "Todos con unanimidad me dijeron que les interesa seguir jugando con la selección. (...) Sé que él no está de acuerdo en muchas cosas, no he escuchado otras críticas de otros muchachos. Cité esto o lo mencioné no por polémica", puntualizó.

¿Por qué Gareca no sale de su casa?

Gareca, además, dijo que prefiere no salir de su casa en medio del malestar de la 'Roja', que se ubica en el noveno puesto de las Eliminatorias con 5 puntos.

"No soy de salir mucho, en este momento es más lo que vivo encerrado en el departamento... salgo para venir al trabajo. A veces el termométro me indica que es difícil en estos momentos. Y soy muy respetuoso y cauteloso de las opiniones así que no soy de salir", concluyó.

¿Cuándo y dónde se juega el Chile vs Brasil?

Chile vs Brasil se enfrentan por la fecha 9 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. ¿A qué hora se jugará el cotejo? El partido, programado para el jueves 10 de octubre en el Estadio Nacional de Santiago, empezará a las 7:00 p.m. hora peruana y será transmitido por Movistar Deportes (canal 3 y 703 HD), Movistar Play, ESPN, Chilevisión, Disney, Cotegua, Globo y SporTV. También podrás seguir el minuto a minuto del cotejo por RPP.pe.