¿Peligra el Argentina vs Venezuela por Eliminatorias? Albiceleste no pudo viajar a Maturín debido al huracán Milton

Argentina visitará este jueves 10 de octubre a Venezuela por la fecha 10 de las Eliminatorias Sudamericanas. Sin embargo, el encuentro está en duda debido al huracán Milton.

La Albiceleste, líder en las clasificatorias, instaló su campamento de concentración en Miami (Estados Unidos), sin presagiar que la naturaleza cambiaría sus planes.

Y es que el viaje programado para este martes a la ciudad de Maturín, donde se jugará el encuentro con la fecha 9 de clasificatorias, no se pudo realizar debido al estado de alerta que vive Florida por el huracán Milton.

Lionel Scaloni, técnico de la Selección de Argentina, indicó en conferencia de prensa que les denegaron el vuelo para este martes y que lo más probable, aun sin confirmar, es que viajen recién el miércoles.

"Al final, todo se sabe. Acá todo es abierto. Por lo que veo, están en alerta, igual que nosotros. Habíamos pedido poder viajar hoy (martes) y no se ha podido. Nos han denegado el viaje y vamos a viajar, teóricamente mañana (miércoles), si el tiempo lo permite", indicó en un primer momento.

"No tengo mucha más noticia que esa. Esperamos entrenar mañana y en la tarde nos vamos. Pero no tenemos más información que esa", complementó.

Luego, al ser consultado sobre la posibilidad de no viajar mañana, dijo que sería muy difícil llegar a Maturín porque no existe vuelo directo de Estados Unidos a Venezuela.

"Si no se puede despegar, va a ser muy difícil llegar al otro día porque no se puede ir directo a Maturín. Tenemos que hacer escala porque no se nos permite aterrizar desde suelo americano directamente a Venezuela", finalizó.

¿Cuándo y dónde juegan Venezuela vs Argentina en vivo por Eliminatorias 2026?

El partido Venezuela vs Argentina se disputará el jueves 10 de octubre en el Estadio Monumental de Maturín. El recinto tiene capacidad para 51 796 espectadores.

¿Dónde ver el Venezuela vs Argentina en vivo por TV y radio?

En Perú, el partido Venezuela vs Argentina será transmitido EN VIVO por TV a través de Movistar (canal 3 y 703 HD). En Venezuela irá por Televen, Venevisión y TVES. Y en Argentina será transmitido por Telefé, TyC Sports y TV Pública. Por radio, se podrá escuchar EN DIRECTO por Radio Nacional (870 AM), Radio La Red (910 AM), DSport Radio (103.1 FM), Radio Continental (590 AM), Radio Mitre (790 AM), Radio del Plata (1030 AM) y Radio Rivadavia (630 AM)