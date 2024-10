¿Dónde ver Venezuela vs Argentina EN VIVO por la fecha 9 de las Eliminatorias Sudamericanas?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Choque de poderes. Venezuela vs Argentina buscarán, este jueves 10 de octubre, los tres puntos que los acerquen más al objetivo de clasificar al Mundial 2026. ¿Dónde se podrá ver el cotejo por las Eliminatorias Sudamericanas EN VIVO? El partido se jugará en el Estadio Monumental de Maturín, desde las 7:00 p.m. hora peruana. será transmitido por Movistar (canal 3 y 703 HD), Movistar Play, Televen, Venevisión, TVES, Telefe, TyC Sports y TV Pública. También podrás seguir el minuto a minuto del cotejo por RPP.pe.

Venezuela vs Argentina: Altas y bajas de la fecha 9 de las Eliminatorias 2026

La Selección de Venezuela, para el encuentro con Argentina, sufrió las bajas de Joel Graterol, Teo Quintero, Miguel Navarro y Cristian Cásseres. Por ello, el técnico de la Vinotinto llamó a Alaín Baroja, Edson Castillo y Yangel Herrera. Argentina, en tanto, no contará con Nicolás González, Paulo Dybala y Alejandro Garnacho.

¿Cuándo y dónde juegan Venezuela vs Argentina en vivo por Eliminatorias 2026?

El partido Venezuela vs Argentina se disputará el jueves 10 de octubre en el Estadio Monumental de Maturín. El recinto tiene capacidad para 51 796 espectadores.

¿A qué hora inicia el Venezuela vs Argentina en vivo por Eliminatorias 2026?

En Perú , el partido Venezuela vs Argentina comienza a las 4:00 p.m.

, el partido Venezuela vs Argentina comienza a las 4:00 p.m. En Venezuela , el partido Venezuela vs Argentina comienza a las 5:00 p.m.

, el partido Venezuela vs Argentina comienza a las 5:00 p.m. En Argentina , el partido Venezuela vs Argentina comienza a las 6:00 p.m.

, el partido Venezuela vs Argentina comienza a las 6:00 p.m. En Colombia, el partido Venezuela vs Argentina comienza a las 4:00 p.m.

En Bolivia, el partido Venezuela vs Argentina comienza a las 5:00 p.m.

En Ecuador, el partido Venezuela vs Argentina comienza a las 5:00 p.m.

En Paraguay, el partido Venezuela vs Argentina comienza a las 5:00 p.m.

En Uruguay, el partido Venezuela vs Argentina comienza a las 6:00 p.m.

En Chile, el partido Venezuela vs Argentina comienza a las 6:00 p.m.

En Brasil, el partido Venezuela vs Argentina comienza a las 6:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Venezuela vs Argentina comienza 3:00 p.m.

En México (Tijuana), el partido Venezuela vs Argentina comienza 2:00 p.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Venezuela vs Argentina comienza a las 5:00 p.m.

En Estados Unidos (Chicago), el partido Venezuela vs Argentina comienza a las 4:00 p.m.

En Estados Unidos (Los Angeles), el partido Venezuela vs Argentina comienza a las 2:00 p.m.

En España, el partido Venezuela vs Argentina a empieza a las 11:00 p.m.

En Francia, el partido Venezuela vs Argentina empieza a las 11:00 p.m.

En Italia, el partido Venezuela vs Argentina empieza a las 11:00 p.m.

En Alemania, el partido Venezuela vs Argentina empieza a las 11:00 p.m.

En Inglaterra, el partido Venezuela vs Argentina empieza a las 10:00 p.m.

¿Dónde ver el Venezuela vs Argentina en vivo por TV y radio?

En Perú, el partido Venezuela vs Argentina será transmitido EN VIVO por TV a través de Movistar (canal 3 y 703 HD). En Venezuela irá por Televen, Venevisión y TVES. Y en Argentina será transmitido por Telefé, TyC Sports y TV Pública. Por radio, se podrá escuchar EN DIRECTO por Radio Nacional (870 AM), Radio La Red (910 AM), DSport Radio (103.1 FM), Radio Continental (590 AM), Radio Mitre (790 AM), Radio del Plata (1030 AM) y Radio Rivadavia (630 AM)

Venezuela vs Argentina: alineaciones posibles

Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Yordan Osorio, Nahuel Ferraresi, Miguel Navarro, Cristian Cásseres; Eduard Bello, José Martínez, Telasco Segovia; Yefferson Soteldo, Salomón Rondón.

Argentina: Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Gio Lo Celso; Julián Álvarez, Lionel Messi, Lautaro Martínez.

¿Cómo ver Televen en vivo, el partido Venezuela vs Argentina?

Televen es una cadena de televisión abierta venezolana que transmite diferentes eventos deportivos y los partidos de la ‘Vinotinto’. A continuación, puedes conocer cómo sintonizarlo.

Canal 10 de Intercable

Canal 10 de NetUno

Canal 10 de SuperCable

Canal 110 de DirecTV

Venezuela vs Argentina: ¿Cuánto pagan las casas de apuestas por un gol de Messi?

Casa de apuestas Gol de Lionel Messi Te Apuesto 2.21 Apuesta Total 2.30 Betano 2.20 DoradoBet 2.30 Inkabet 5.50 (si marca fuera del área) Betsson 5.50 (si marca fuera del área) Betaltoke 2.19 Meridianbet 2.15