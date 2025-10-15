Boliviano Ramiro Vaca recibió sanción de 8 meses y estará disponible para el repechaje internacional

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Bolivia recuperará a una de sus principales figuras para el repechaje internacional. La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), suspendió por ocho meses al futbolista Ramiro Vaca tras haberlo encontrado culpable de los artículos 6 y 7 del Reglamento Antidopaje. De esta manera, el volante estará apto para el repechaje que definirá a uno de los últimos clasificados al Mundial 2026.

De acuerdo con el Expediente D-02-25 de la Conmebol, el cómputo de la sanción impuesta a Vaca contará desde el 12 de mayo de 2025 y terminará el 12 de enero de 2026. Además, la resolución indica que el futbolista puede ir al TAS para apelar la decisión de la Comisión Disciplinaria de la Conmebol.

Como se recuerda, Ramiro Vaca dio positivo en una prueba antidopaje realizada al concluir el compromiso contra Sporting Cristal por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

"El Club Bolívar informa que ha sido notificado por la Conmebol sobre la suspensión provisional del jugador Ramiro Vaca Ponce, por una supuesta infracción a la normativa antidopaje, derivada de un control realizado tras el partido disputado ante Sporting Cristal por la Copa Libertadores 2025", indicaba Bolívar en su sus redes sociales.

LA FIESTA DEL FÚTBOL Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias ¡TODA LA INFO AQUÍ!

Boris Céspedes, el caso contrario de Ramio Vaca

A principios de octubre, la Comisión Disciplinaria de la FIFA suspendió por dos años al futbolista Boris Céspedes tras haber dado positivo en el control antidopaje que se realizó tras el partido ante Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas.

De acuerdo con la resolución 23720 de la Comisión Disciplinaria de la entidad deportiva, el futbolista fue considerado "responsable de haber infringido el artículo 23.1 del Código Disciplinario de la FIFA y el Artículo 6 de las Regulaciones Antidopaje de la FIFA".

Por ende, no podrá participar en "cualquier competición o actividad autorizada u organizada por la FIFA o cualquier asociación, un club u otra organización miembro de una asociación a nivel internacional o nacional" por el periodo de dos años, el cual termina en mayo de 2027.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis