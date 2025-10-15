¡Atención, Bolivia! Clasificados, formato y calendario del Repechaje para el Mundial 2026

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Una nueva ventana internacional se llevó a cabo y cada vez se definen a más selecciones que clasificaron para el Mundial 2026. Ya son 28 equipos los que acudirán a la gran cita futbolística del próximo año, aunque otros tantos tendrán una oportunidad más mediante el repechaje intercontinental.

Con el aumento de los participantes a partir de la edición venidera, la FIFA también innova con el Torneo Clasificatorio para el Mundial, donde estarán en juego las dos últimas plazas para el certamen. Cada confederación, a excepción de la europea, contará con representantes en esta instancia.

Las Eliminatorias que terminaron primero fueron las de OFC y Conmebol. Nueva Caledonia y Bolivia ya están en el repechaje y luego de las fechas FIFA de octubre estamos más cerca de conocer a las otras selecciones que serán parte de la repesca.

Por Asia se sumará Irak o Emiratos Árabes Unidos, el ganador de una repesca continental que se jugará en noviembre. En cuanto a África, también se realizará una repesca y solo el vencedor va al repechaje. Nigeria enfrentará a Gabón y Camerún a RD Congo en las semifinales. Los ganadores van a una final donde el que se imponga sigue en carrera por el sueño mundialista.

En cuanto a Concacaf, de donde saldrán dos boletos para el repechaje, aún hay más opciones, aunque la probabilidad es grande de que uno de los participantes sea Jamaica o Curazao. Todo se define en noviembre.

¿Cómo es el formato del nuevo torneo de repechaje al Mundial 2026?

Conmebol - 7° de la clasificación --> Bolivia

- 7° de la clasificación --> Concacaf - Dos mejores segundos de la Ronda Final de clasificación

- Dos mejores segundos de la Ronda Final de clasificación CAF - Ganador de la quinta ronda de clasificación --> Nigeria o Gabón o Camerún o RD Congo

- Ganador de la quinta ronda de clasificación --> AFC - Ganador de la segunda ronda de clasificación --> Irak o Emiratos Árabes Unidos

- Ganador de la segunda ronda de clasificación --> OFC - Finalista de la tercera ronda de clasificación --> Nueva Caledonia

Serán seis selecciones participantes en el repechaje intercontinental. Los cuatro equipos que estén peor ubicados en el ranking FIFA se enfrentarán en semifinales, mientras que los dos mejores posicionados esperarán directamente en las finales. Los vencedores de las finales clasificarán al Mundial 2026.

¿Cuándo inicia el nuevo torneo de repechaje al Mundial 2026?

El repechaje intercontinental se disputará en marzo del 2026, durante la fecha FIFA que comprende del 23 al 31 de marzo. La sede aún no ha sido confirmada por FIFA, aunque se considera que se realizará en uno de los países anfitriones de la Copa de Mundo.

Selecciones clasificadas al repechaje intercontinental para el Mundial 2026

Bolivia --> #77 ranking FIFA



Nueva Caledonia --> #150 ranking FIFA



*Ranking actualizado en octubre del 2025.

Calendario del nuevo torneo de repechaje al Mundial 2026

23-25 marzo

Llave A

Semifinal 1

Equipo A vs. Equipo B

Llave B

Semifinal 2

Equipo C vs. Equipo D

31 marzo

Final A

Ganador Semifinal 1 vs. Equipo E --> Vencedor clasifica al Mundial 2026

Final B

Ganador Semifinal 2 vs. Equipo F --> Vencedor clasifica al Mundial 2026



