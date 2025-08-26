Con Guillermo Viscarra a la cabeza, Bolivia lanzó su lista de convocados para las dos últimas fechas de las Eliminatorias

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Óscar Villegas, técnico de la Selección de Bolivia, anunció la lista de convocados para las dos últimas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.



Entre los llamados por el estratega destacan los arqueros Guillermo Viscarra (Alianza Lima) y Carlos Lampe (Bolívar), quienes vienen teniendo destacadas actuaciones en la Copa Sudamericana. También está el volante Miguel Terceros (América Mineiro), quien lleva anotados en las eliminatorias seis goles. Y desde el fútbol español fueron citados el zaguero juvenil Lucas Macazaga (Leganés) y el centrocampista Óscar López (Mallorca)



En el video de presentación la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) destacó que hay dos jugadores convocados por primera vez a la Verde: Darío Torrico (Always Ready) y Gustavo Peredo (Guabirá). También resaltó que la edad promedio de los futbolistas es de 24,82 años y que el 50% de los citados tienen 23 años o menos.



En la fecha 17, Bolivia visitará a Colombia en Barranquilla y cinco días después cerrará de local su participación en las eliminatorias ante Brasil.



La Verde es octava con 17 puntos, uno menos que Venezuela, que está actualmente en la zona de repesca, por lo que los de Villegas no tienen margen de error en las dos últimas jornadas.



Lista de convocados de Bolivia para las dos últimas fechas de Eliminatorias

Arqueros: Guillermo Viscarra (Alianza Lima), Carlos Lampe (Bolívar) y Rodrigo Banegas (The Strongest).

Defensas: Yomar Rocha (Bolívar), José Sagredo (Bolívar), Luis Haquín (Al-Tai), Efraín Morales (CF Montreal), Diego Arroyo (Shakhtar Donestk), Marcelo Tórrez (Santos FC), Leonardo Zabala (Cancún FC), Diego Medina (CSKA 1948 Sofía), Lucas Macazaga (Deportivo Leganés) y Roberto Carlos Fernández (Akron Tolyatti).

Volantes: Robson Matheus (Bolívar), Luis Paz (Bolívar), Carlos Melgar (Bolívar), Ervin Vaca (Bolívar), Héctor Cuéllar (Always Ready) Darío Torrico (Always Ready), Moisés Villarroel (Blooming), Óscar López (RDC Mallorca), Gabriel Villamil (LDU Quito) y Miguel Terceros (América Mineiro).

Delanteros: Moisés Paniagua (Always Ready), Gustavo Peredo (Guabirá), Henry Vaca (Oriente Petrolero), Carmelo Algarañaz (Kalamata FC) y Enzo Monteiro (FK Auda).



