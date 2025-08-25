Sin Neymar, Vinicius ni Rodrygo, Brasil anunció la lista de convocados para las últimas fechas de las Eliminatorias

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Con varias ausencias. Carlo Ancelotti, técnico de la Selección de Brasil, dio a conocer la lista de convocados para los partidos ante Chile y Bolivia por las fechas 17 y 18 de las Eliminatorias Sudamericanas.

En conferencia de prensa, el italiano habló sobre las ausencias de Neymar, Vinicius y Rodrygo. Sobre el jugador del Santos, dijo que se debió a que tiene un problema físico y, por ello, no lo convocó.

"Neymar no está (en la lista) porque tuvo un problema en la última semana. Pero, a Neymar, no necesitamos probarlo. Todo el mundo lo conoce, desde la comisión técnica hasta los hinchas. Como todos los otros, Neymar tendrá que estar en una buena condición física para ayudar a la selección y hacer las cosas bien en el Mundial", dijo el entrenador.



¿Neymar estará en el Mundial?

Por otro lado, al ser interrogado sobre si Neymar estaría en la lista de convocados para el Mundial, eludió la respuesta y afirmó que elaborará una lista inicial de 51 o 52 jugadores, de los que saldrá la definitiva antes del Mundial.

"La lista definitiva solo la divulgaremos después de los últimos partidos (amistosos) antes de la convocatoria debido a que cualquiera puede lesionarse", aseguró.

El entrenador insistió en que la parte física será fundamental y que, "para estar en la selección, hay que estar al 100 %". Según Ancelotti, este es un criterio "muy importante" para la comisión técnica, especialmente porque hay mucha competencia en todas las posiciones. "Si un jugador no está al 100 %, puedo, sin problemas, llamar a otro", afirmó.

Agregó que no tuvo ninguna conversación con Neymar en los últimos días para explicarle su exclusión de la lista de convocados porque todos saben que para estar en la selección hay que estar en buenas condiciones físicas.

"No necesito llamarlos para explicarles eso. Si ellos quieren pueden llamarme. Rodrygo (del Real Madrid y otro ausente en la lista) tiene mi número. No sé si Neymar tiene mi número, pero creo que sí", dijo.

Lista de convocados de Brasil para partidos contra Bolivia y Chile

Arqueros: Alisson (Liverpool), Benedicto (Al-Nassr) y Hugo Souza (Corinthians).

Defensas: Alexsandro Ribeiro (Lille), Alex Sandro (Flamengo), Caio Henrique (Mónaco), Douglas Santos (Zenit), Fabricio Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG), Vanderson (Mónaco) y Wesley (Roma).

Volantes: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Joelinton (Newcastle) y Lucas Paqueta (West Ham).

Delanteros: Estevao (Chelsea), Gabriel Martinelli (Arsenal), Joao Pedro (Chelsea), Kaio Jorge (Cruzeiro), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona) y Richarlison (Tottenham).

