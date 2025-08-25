Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 25 de agosto | "¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos! Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que quieren"
EP 1058 • 12:32
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Para no olvidar
EP 32 • 39:20
Espacio Vital
Espacio Vital
Cáncer sin guía: los vacíos que ponen en riesgo tu tratamiento
EP 618 • 24:26
La Agenda

Gracias a:

Óscar Ibáñez sobre Alessandro Burlamaqui: "Lo quise llevar a Cienciano cuando era entrenador"

Óscar Ibáñez destacó la convocatoria de Alessandro Burlamaqui.
Óscar Ibáñez destacó la convocatoria de Alessandro Burlamaqui. | Fuente: Facebook | Fotógrafo: @TuFPF
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

El técnico de la Selección reveló que, cuando dirigía a Cienciano, se contactó con Alessandro Burlamaqui para llevarlo al cuadro cusqueño.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lo sigue desde antes. Óscar Ibáñez, entrenador de la Selección Peruana, habló sobre la convocatoria de Alessandro Burlamaqui, actual jugador de Alianza Lima.

En conferencia de prensa, el estratega indicó que, desde hace algún tiempo, viene siguiendo al volante central. De hecho, reveló que lo quiso llevar a Cienciano, pero no pudo concretarse su transferencia.

"Se ha sumado Alessandro (Burlamaqui). Es un jugador que, cuando me tocó dirigir Cienciano, era uno de los que yo contacté para llevarlo. No se pudo dar", indicó en un inicio.

"Le había preguntado a Chemo (del Solar) si veía lo mismo que veía yo y me lo confirmó. Bueno, ahora tiene una linda oportunidad en un equipo grande como Alianza Lima, está jugando torneo internacional, ha demostrado su nivel y ahora en la Selección se le presenta una oportunidad importante", complementó.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

¿Por qué fue convocado Alessandro Burlamaqui?

Por otro lado, al ser consultado sobre los motivos de la convocatoria de Alessandro Burlamaqui, indicó que tiene una dinámica importante y que ha pasado por varias categorías de la Bicolor.

Además, dijo que se ha acoplado bien en Alianza Lima, entrando al equipo —de buena manera— en un momento fuerte como jugar la Copa Sudamericana.

"Alessandro tiene una dinámica importante. Tiene un proceso de selección. Ha pasado por distintas selecciones juveniles, igual que varios muchachos que están hoy y que están de sparring, que para nosotros es importante", dijo al inicio.

"Es difícil lo que hizo él: venir a un equipo importante como Alianza, jugando torneo internacional, llegar, que se ponga la camisera, jugar, y hacerlo en gran nivel (...) Contento de tenerlo acá y va a sumar toda esa energía, que es algo importante y es lo que nos permite llegar a septiembre con posibilidad de seguir peleando y estamos seguros de que vamos a pelear hasta el final", finalizó.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Calculadora Eliminatorias 2026

¿Qué necesita la Selección Peruana para clasificar al Mundial 2026? Ingresa tu pronóstico y mira la tabla en tiempo real.

¡Juega ahora!
Tags
Óscar Ibáñez Alessandro Burlamaqui Selección Peruana Eliminatorias Sudamericanas Eliminatorias 2026

Más sobre Eliminatorias

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA