Óscar Ibáñez sobre Alessandro Burlamaqui: "Lo quise llevar a Cienciano cuando era entrenador"

Lo sigue desde antes. Óscar Ibáñez, entrenador de la Selección Peruana, habló sobre la convocatoria de Alessandro Burlamaqui, actual jugador de Alianza Lima.

En conferencia de prensa, el estratega indicó que, desde hace algún tiempo, viene siguiendo al volante central. De hecho, reveló que lo quiso llevar a Cienciano, pero no pudo concretarse su transferencia.

"Se ha sumado Alessandro (Burlamaqui). Es un jugador que, cuando me tocó dirigir Cienciano, era uno de los que yo contacté para llevarlo. No se pudo dar", indicó en un inicio.

"Le había preguntado a Chemo (del Solar) si veía lo mismo que veía yo y me lo confirmó. Bueno, ahora tiene una linda oportunidad en un equipo grande como Alianza Lima, está jugando torneo internacional, ha demostrado su nivel y ahora en la Selección se le presenta una oportunidad importante", complementó.

¿Por qué fue convocado Alessandro Burlamaqui?

Por otro lado, al ser consultado sobre los motivos de la convocatoria de Alessandro Burlamaqui, indicó que tiene una dinámica importante y que ha pasado por varias categorías de la Bicolor.

Además, dijo que se ha acoplado bien en Alianza Lima, entrando al equipo —de buena manera— en un momento fuerte como jugar la Copa Sudamericana.

"Alessandro tiene una dinámica importante. Tiene un proceso de selección. Ha pasado por distintas selecciones juveniles, igual que varios muchachos que están hoy y que están de sparring, que para nosotros es importante", dijo al inicio.

"Es difícil lo que hizo él: venir a un equipo importante como Alianza, jugando torneo internacional, llegar, que se ponga la camisera, jugar, y hacerlo en gran nivel (...) Contento de tenerlo acá y va a sumar toda esa energía, que es algo importante y es lo que nos permite llegar a septiembre con posibilidad de seguir peleando y estamos seguros de que vamos a pelear hasta el final", finalizó.

