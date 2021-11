México jugará sus próximos dos partidos de local sin público. | Fuente: The San Diego Union Tribune

La Federación Mexicana de Fútbol apelará contra la sanción impuesta a su selección absoluta por la FIFA que le obliga a jugar sus dos próximos partidos oficiales de local sin público en las tribunas, anunció este miércoles el presidente de la entidad, Yon de Luisa.



La gestión, admitió el directivo de México, puede llegar hasta el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) si no son atendidos los argumentos de la Federación Mexicana.



"Se está trabajando (la apelación ante México). Todavía no podemos entrar en detalles porque no se ha enviado el documento definitivo de la Comisión de Apelaciones (de la FIFA)", explicó De Luisa en rueda de prensa.

México no se queda de brazos cruzados por la sanción de FIFA

La Selección de México se ha visto perjudicados por sus fanáticos. | Fuente: Mexican Labyrinth

FIFA notificó a comienzos de noviembre a la federación azteca de la imposición de una multa de 108.860 dólares y la sanción adicional de dos partidos de local a puerta cerrada por los gritos de hinchas que son considerados homofóbicos.



Dichas expresiones se dieron durante los encuentros de Eliminatorias Qatar 2022 que el 'Tri' jugó en octubre pasado en el estadio Azteca contra las selecciones de Canadá y Honduras.



"Nosotros estaremos trabajando para evitar cualquier acto de discriminación en nuestros estadios, Esa es nuestra estrategia y así lo haremos. Le estamos comunicando a la FIFA que es más fácil avanzar con estadios llenos, con nuestra gente, que con estadios cerrados", declaró De Luisa.



El directivo admitió que si la FIFA no levanta su castigo a México, es probable que la federación lleve el caso al TAS.



De mantener la FIFA su sanción, los partidos oficiales sin público en las tribunas de la Selección de México se jugarían el 30 de enero contra Costa Rica y el 2 de febrero frente a Panamá.



De Luisa anticipó que pretende llevar próximos partidos de eliminatorias de la selección mexicana a otros estados del país, para acercar al 'Tri' al público. (EFE)



