Técnico de Venezuela pidió "disculpas al pueblo venezolano" por no alcanzar el repechaje al Mundial

El técnico de la Selección de Venezuela, Fernando 'Bocha' Batista, lamentó que su equipo no alcanzara el repechaje internacional tras perder 6-3 ante Colombia, en partido correspondiente a la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de 2026.



"Lo intentamos. Estábamos detrás de un sueño. No pudo ser", dijo Batista después del partido disputado en la ciudad de Maturín, en una rueda de prensa en la que no contestó preguntas de los periodistas.



El argentino ofreció disculpas a los venezolanos por no lograr "el sueño" que también tenía su equipo, que hasta esta fecha permanecía en la séptima posición y que le fue arrebatada por Bolivia, que ganó por 1-0 a Brasil y consiguió su puesto a la repesca.



"Simplemente, pedirle disculpas al pueblo venezolano por el sueño que teníamos junto a estos jugadores de poder clasificar al repechaje. Momento muy difícil, momento muy duro en lo personal, en lo futbolístico. Agradezco a este grupo de jugadores. Lo intentamos hasta la última fecha", expresó.



Batista anticipó que en los días venideros empezarán a hacer análisis "más tranquilos" y abandonó la rueda de prensa al manifestar no estar dispuesto para responder preguntas.



Colombia goleó por 6-3 a Venezuela, pese a comenzar perdiendo, en una noche inspirada del delantero Luis Javier Suárez, delantero del Sporting de Lisboa, y autor de un histórico póquer con la camiseta de su país.

Colombia goleó 6-3 a Venezuela, pese a comenzar perdiendo, y frustró, en una noche inspirada del delantero Luis Javier Suárez, autor de un histórico póker con la camiseta de su país, el pase de la Vinotinto a la repesca.



El conjunto dirigido por el entrenador argentino Fernando 'Bocha' Batista tuvo un buen arranque y marcó el primer tanto al minuto 3, tras elaborar una jugada rápida de dos toques entre Nahuel Ferraresi y Salomón Rondón, para asistir por la banda a Telasco Segovia, quien mandó un derechazo cruzado que dejó al guardameta colombiano con los brazos arriba.



Colombia rompió la inspiración de los dueños de casa al minuto 10 cuando ejecutó un tiro que esquina que conectó Yerry Mina de cabeza para poner el 1-1, que estremeció al estadio Monumental, de la ciudad de Maturín.



Sin embargo, dos minutos después, en otra jugada por la banda, Segovia disparó al arco y provocó un rebote que punteó Josef Martínez para el 2-1.



Cuando Venezuela se ilusionaba con la repesca, empezó a sufrir en defensa y, tras un mal despeje aéreo, Luis Javier Suárez, goleador del encuentro, definió a pie de arco y dejó igualado el marcador en el primer tiempo.



En la segunda mitad, el equipo que lidera el también argentino Néstor Lorenzo aprovechó el quiebre defensivo de los locales, que dejaron espacios para que un incontenible Suárez marcara tres goles, al minuto 50, 59 y 67, respectivamente.



La Vinotinto descontó con Rondón, al minuto 76, pero Colombia anotó su sexto gol a través de Jhon Córdoba, que había ingresado pocos minutos antes.



