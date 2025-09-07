Últimas Noticias
Venezuela vs Colombia en vivo: ¿qué canales de TV pasan la última fecha por repechaje de Eliminatorias 2026?

Venezuela busca el repechaje.
Venezuela busca el repechaje. | Fuente: @SeleVinotinto
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Venezuela buscará asegurarse el repechaje en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

Colombia ya puede respirar aliviada, ya que luego del triunfo ante Bolivia logró su pase al Mundial 2026. Y en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas visitará a Venezuela, que pelea con la selección altiplánica su pase al repechaje.

Este partido será el número 10 entre ambas selecciones en territorio venezolano con un balance de dos triunfos para cada uno y cinco empates.

En la antesala, el entrenador Néstor Lorenzo advirtió que Colombia jugará "serio" ante una 'vinotinto' que sueña con el repechaje.

Venezuela vs Colombia: ¿Cómo llegan a la última fecha de las Eliminatorias 2026?

Venezuela llega tras perder por 3-0 ante Argentina en Buenos Aires, mientras que Colombia goleó 3-0 a Bolivia en su casa.

¿Cuándo y a qué hora juegan Venezuela vs Colombia en vivo por la última fecha de las Eliminatorias 2026?

El partido de Venezuela contra el seleccionado de Colombia está programado para el martes 9 de septiembre en el Estadio Monumental de Maturín, en Maturín (Venezuela). El recinto tiene capacidad para recibir a 51 000 espectadores, aproximadamente.

  • En Perú, el partido Venezuela vs. Colombia comienza a las 6:30 p.m.
  • En Venezuela, el partido Venezuela vs. Colombia comienza a las 7:30 p.m.
  • En Colombia, el partido Venezuela vs. Colombia comienza a las 6:30 p.m.
  • En Bolivia, el partido Venezuela vs. Colombia comienza a las 6:30 p.m.  
  • En Brasil, el partido Venezuela vs. Colombia comienza a las 8:30 p.m.
  • En Chile, el partido Venezuela vs. Colombia comienza a las 7:30 p.m.
  • En Argentina, el partido Venezuela vs. Colombia comienza a las 8:30 p.m. 
  • En Ecuador, el partido Venezuela vs. Colombia comienza a las 6:30 p.m. 
  • En Uruguay, el partido Venezuela vs. Colombia comienza a las 8:30 p.m. 
  • En Paraguay, el partido Venezuela vs. Colombia comienza a las 8:30 p.m. 
  • En México (CDMX), el partido Venezuela vs. Colombia comienza a las 5:30 p.m. 
  • En Estados Unidos (Miami), el partido Venezuela vs. Colombia comienza a las 7:30 p.m. 
  • En España, el partido Venezuela vs. Colombia comienza a la 01:30 a.m. (miércoles)

¿Qué canales TV transmiten el Venezuela vs Colombia en vivo?

El partido Venezela vs. Colombia será transmitido EN VIVO por TV en Perú por GOLPERÚ (Movistar 14 y 714 HD). En Venezuela, el cotejo va por las señal de Televen, en Colombia va a través de Caracol y RCN, mientras que en Bolivia mediante Tigo Sports 2. Vía streaming, el partido va por Movistar Play, TVES y FútbolCANAL. Todas las incidencias y goles los encontrarás en la página web de RPP.pe.

Venezuela vs Colombia: alineaciones posibles

Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Miguel Navarro; Eduard Bello, Telasco Segovia, José Martínez, Jefferson Savarino; Josef Martínez y Salomón Rondón ©.

Colombia: David Ospina; Santiago Arias, Yerri Mina, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Richard Ríos, Jefferson Lerma; James Rodríguez ©, Jhon Arias, Luis Díaz; y Jhon Córdoba.

Venezuela vs Colombia: ¿Quién es favorito según las apuestas?

Casa de ApuestasVENEZUELAEMPATECOLOMBIA
Betano2.503.003.15
Apuesta Total2.403.103.10
Doradobet2.403.143.14
Te Apuesto2.443.013.15
  • Cuotas sujetas a cambio según cada casa de apuestas.

Selección de Venezuela Selección de Colombia Eliminatorias 2026 Eliminatorias Sudamericanas

