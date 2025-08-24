Últimas Noticias
¡Con Alessandro Burlamaqui y Yoshimar Yotún! Lista de convocados de la Selección Peruana para las últimas fechas de las Eliminatorias

Perú se ubica en el penúltimo lugar de las Eliminatorias Sudamericanas 2026
Perú se ubica en el penúltimo lugar de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 | Fuente: Selección Peruana
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Matías Lazo y Alessandro Burlamaqui son las grandes novedades en la lista de 27 jugadores convocados por Óscar Ibáñez para los partidos contra Uruguay y Paraguay en setiembre.

La Selección Peruana dio a conocer este domingo la lista de convocados para disputar las últimas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, donde se medirá en setiembre próximo a Uruguay y Paraguay.

El técnico Óscar Ibáñez llamó a 27 futbolistas en la convocatoria, con las novedades de los mediocampistas Jairo Concha, Alessandro Burlamaqui y Jesús Pretell, así como el regreso de jugadores que ya pasaron por la ‘Bicolor’ como Yoshimar Yotún, Alex Valera, Christofer Gonzales y Joao Grimaldo.

Para esta citación a la Selección Peruana, Ibáñez se encontró con la dificultad de la lesión de Paolo Guerrero, el capitán del equipo que fue titular en los dos cotejos de junio frente a Colombia y Ecuador. Tampoco pudo ser considerado André Carrillo, quien jugado por Corinthians sufrió una lesión ligamentaria.

Distinto es el caso de Gianluca Lapadula. El ‘Bambino’ está apto físicamente, pero no ha definido todavía su futuro en el Spezia de la Serie B de Italia. El delantero jugó por última vez en junio pasado.

Lista de convocados de Perú para los partidos con Uruguay y Paraguay

Arqueros: Pedro Gallese (Orlando City - USA), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Carlos Cáceda (Melgar).

Defensas: Carlos Zambrano (Alianza Lima), Renzo Garcés (Alianza Lima), Miguel Trauco (Alianza Lima), Luis Abram (Sporting Cristal), César Inga (Universitario), Luis Advíncula (Boca Juniors - ARG), Oliver Sonne (Burnley - ING), Marcos López (Copenhague - DIN) y Matías Lazo (Melgar).

Volantes: Renato Tapia (Al Wasl - EAU), Erick Noriega (Gremio), Yoshimar Yotún (Sporting Cristal), Christofer Gonzales (Sporting Cristal), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Jairo Concha (Universitario), Edison Flores (Universitario), Sergio Peña (Alianza Lima) y Alessandro Burlamaqui (Alianza Lima).

Delanteros: Alex Valera (Universitario), Andy Polo (Universitario), Kevin Quevedo (Alianza Lima), Luis Ramos (América de Cali - COL), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps - CAN), Joao Grimaldo (Riga FC - LET).

En su más reciente partido por las Eliminatorias, Perú empató 0-0 con Ecuador en Lima

En su más reciente partido por las Eliminatorias, Perú empató 0-0 con Ecuador en LimaFuente: Andina

¿Cuándo juega la Selección Peruana en las Eliminatorias Sudamericanas 2026?

La Selección Peruana enfrentará el jueves 4 de setiembre a Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo por la decimoséptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Tras ello, recibirá a Paraguay el martes 9 de setiembre en el Estadio Nacional de Lima, por la última jornada del certamen premundialista.

El cuadro dirigido por Óscar Ibáñez tiene 12 puntos y se encuentra en el penúltimo lugar de la clasificación. Perú ya no tiene opciones de conseguir un cupo directo para la Copa del Mundo, pero todavía mantiene remotas posibilidades de alcanzar el sétimo puesto, que brinda el pase al repechaje intercontinental.

La Selección Peruana está obligada a sumar las seis unidades, pero esperar al mismo tiempo que Venezuela (7° con 18) pierda sus dos cotejos y que Bolivia (8° con 17) no consiga más de un punto.

