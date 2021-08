Carlos Zambrano no fue parte del Mundial Rusia 2018 con la blanquirroja. | Fuente: AFP

Carlos Zambrano no fue llamado para la Copa América 2021 y el panorama se repitió en la lista de la Selección Peruana de cara a la fecha triplete de septiembre por las Eliminatorias Qatar 2022.

El último partido de Carlos Zambrano en la Selección Peruana fue contra Brasil en octubre de 2020. Este viernes, Ricardo Gareca, en conferencia de prensa, explicó de manera clara la ausencia del popular 'León' en su nueva convocatoria.

"No se ha roto nada. No me atrevería a romper una relación con un jugador de la Selección. No me lo permitiría por el país, por mí mismo y ellos son los más importantes sobre todas las cosas", indicó Gareca a los medios de comunicación.

Zambrano, ausente en el futuro inmediato de la Selección Peruana

Además, el 'Tigre' comentó que todas sus medidas se basan en lo que es mejor para el 'equipo de todos' en la actualidad.

"Siempre tomamos las decisiones más apropiadas para lo que son estas fechas. Nada más. Quizás, a un jugador no le puede caer bien una decisión mía. Eso ya escapa a lo mío. Son cosas a los que los entrenadores estamos expuestos", manifestó el DT.

Por último, indicó que en la Selección Peruana están pendientes de todos los jugadores, más allá sean convocados o no.

"Para nosotros, en ese aspecto, siempre estamos al servicio de ellos. Preguntamos por ellos. Tiene que ver con una elección mía. Decido yo. Para esta convocatoria, he resuelto esto", finalizó Ricardo Gareca.

Para esta fecha triple, la bicolor se verá las caras contra Uruguay, Brasil y Venezuela.

NUESTROS PODCAST

¿La vacuna Johnson & Johnson es efectiva contra la variante Delta?

Según un último estudio, esta vacuna habría demostrado ser efectiva para combatir los estados graves y la muerte por coronavirus. El Dr. Elmer Huerta nos explica los detalles sobre las características de esa vacuna.