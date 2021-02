Perú enfrentará a Bolivia y Venezuela en la próxima fecha doble. | Fuente: AFP

La Selección Peruana no tuvo un buen arranque en las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Solo un punto de 12 posibles es una estadística que no suena nada bien. Por ello, en la siguiente fecha doble, los miembros de la blanquirroja están mentalizados en hacer las cosas mejor.

El primer paso tendrá que darse nada más y nada menos que en la altura de La Paz, en Bolivia, lugar en el que, el 25 de marzo, la blanquirroja de Ricardo Gareca intentará sumar sus primeros tres puntos. Para que todo salga bien, la planificación ya empezó. Y este martes, en diálogo con Fútbol Como Cancha, Antonio García Pye la detalló.

"Hemos estado hablando con el hotel de La Paz y con la línea aérea para ajustar un tema de horarios. Aún estamos con una pequeña duda de si después del partido cenaremos en La Paz y viajamos, o si se cena en el avión. Lo principal es que se viaja el 24 (de marzo) en la tarde y, después del partido (25 de marzo), antes o después de la cena, se regresa a Lima, a medianoche a más tardar", dijo a RPP.



El Gerente de Selecciones de la FPF, además, aseguró que no cree que haya inconvenientes con la cesión de jugadores, aunque haya dos estados en Estados Unidos que podrían no brindar las facilidades. "El problema es con Nueva York y Washington. Es decir, afecta a Alexander Callens, Edison Flores y Yordy Reyna. (...) Pero MLS no empiesza hasta mediados de abril, y una eventual cuarentena no afectaría a ningún partido de la MLS. No podemos priorizar un entrenamiento a una eliminatoria. Es una opinión personal. Un poco de sentido común", agregó.

Por otro lado, respecto al aislamiento de seis días determinado por nuestro gobierno, aclaró que las autoridades podrían hacer excepciones con aquellos jugadores que lleguen del extranjero. "Excepiones, bajo ciertas condiciones de burbuja sanitaria".

No se hace problemas



Respecto al hecho de que Qatar y Australia ya no puedan participar de la Copa América Argentina Colombia 2021, Antonio García Pye mencionó que no altera los planes de la Selección Peruana ni ningún otro equipo.

"No tenemos información oficialmente (sobre si se jugará con 10 equipos). Lo que sí es oficial es que se ratificó, por medio de un documento, la organización de la Copa. Me imagino que la Conmebol verá si es fácil o no reemplazarlos o jugar con 10 equipos de América, que es lo natural. No veo mayor inconveniente logístico, no sé si económico, pero logístico es manejable", precisó.









NUESTROS PODCAST

Newsletter Fútbol como Cancha

No te pierdas de ningún detalle del acontecer deportivo nacional e internacional. Suscríbete al newsletter de FÚTBOL COMO CANCHA, en el que encontrarás los partidos, los datos y las 'pepas' que debes tener en cuenta los fines de semana.

PODCAST RPP

El tema de actualidad que está en boca de todos, explicado de manera fácil y sencilla por los periodistas de RPP.