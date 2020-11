Edinson Cavani se ganó la roja por pisar a Richarlinson | Fuente: EFE

Brasil venció 2-0 a Uruguay por la fecha 4 de las Eliminatorias Qatar 2022, pero el partido tuvo una polémica y fue la expulsión de Edinson Cavani.

Edinson Cavani vio la tarjeta roja en el minuto 71, tras una fuerte entrada sobre Richarlison. Si bien el árbitro chileno Roberto Tobar primero le mostró la amarilla, decidió ser más drástico y sacarle la roja después de revisar la incidencia en el VAR.

La Conmebol dio a conocer la conversación que sostuvo el juez principal del partido entre Brasil vs. Uruguay y los árbitros del VAR.

Conversación del VAR AVAR: Posible falta

VAR: Esperate, que retarde, que retarde. Close up

AVAR: Retarda, Roberto, el juego. Estamos chequenado esa entrada (Cavani a Richarlison)

VAR: Mira, le pega sobre el tobillo.

OPERADOR: Tengo otra cámara.

AVAR: Sí, es una imagen fuerte, está sobre el tobillo, con la planta del pie, la entrada de Cavani.

VAR: Roberto, te recomiendo un OFR por la entrada de Cavani.

Árbitro Roberto Tobar se acerca a revisar la pantalla.

VAR: Quieres otro ángulo, Roberto.

VAR: Roberto, cuál va ser tu decisión.

Áritro: Tarjeta roja, tiro libre directo.

VAR: Perfecto, vas a cambiar la tarjeta amarilla. Recuerda enseñarle.



El entrenador Óscar Tabárez dijo que lo sorprendió la expulsión de Edinson Cavani en el partido que Uruguay perdió ante Brasil por 2-0 en Montevideo.

"Me sorprendí. No pude ver (la jugada) desde el banco, pero cuando el árbitro estaba mirando la pantalla del VAR no se veía una intención. Me pareció que aguantó la pierna hasta último momento", dijo Tabárez entrevistado por AUF TV, sobre la incidencia en la que el delantero charrúa pisó, sin intención, a Richarlison.

"La explicación que le dieron es que fue un exceso de fuerza, y él preguntaba cómo se medía eso", agregó.