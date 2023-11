Marcelo Martins rompió en llanto previo al partido con Perú por las Eliminatorias

No pudo contener su emoción. Marcelo Martins, delantero de la Selección de Bolivia, derramó algunas lágrimas previo al encuentro contra Perú por la quinta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

El atacante de Independiente del Valle se mostró muy emocionado durante la entonación del himno nacional de su país. Al terminar, algunos jugadores peruanos lo saludaron de manera efusiva y conversó de manera corta con alguno de ellos.

Las lágrimas de Marcelo Martins ante Perú. | Fuente: @MovistarDeporPe

Marcelo Martins y la razón de sus lágrimas

El delantero Marcelo Martins Moreno, titular ante Perú por Eliminatorias, anunció su retiro de la Selección de Bolivia. En conferencia de prensa, el atacante de 36 años indicó que los encuentros ante Perú y Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas serán los últimos con La Verde.

"Completé un ciclo en la Selección Boliviana de Fútbol. Estos dos partidos que se vienen serán los dos últimos encuentros que representaré a mi país, a mi selección", indicó en un primer momento.

"Es muy difícil hablar de la selección porque siempre ha sido todo para mí. Me siento orgulloso de haberla representado de la mejor manera y, lo principal, haberlo dejado todo. A mí me da orgullo, a mi familia le da orgullo y a todos los hinchas bolivianos (...) Eso me deja feliz. No es fácil hablar sobre esto. La selección para mí siempre significó todo. Siempre lo di todo", complementó.