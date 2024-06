Hungría vs. Suiza EN VIVO: se enfrentan por la fecha 1 del grupo A de la Eurocopa 2024 en Colonia

Hungría vs. Suiza EN VIVO: se enfrentan este sábado 15 de junio en el Cologne Stadium, en Colonia (Alemania). El partido corresponde a la fecha 1 del grupo A de la Eurocopa 2024 y se jugará a partir de las 08:00 a.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso se podrá seguirse por ESPN y STAR Plus. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Partido clave para establecerse como segunda fuerza del grupo de la anfitriona, y encarrilar así un pase a octavos de final que sería el sexto consecutivo en un gran torneo para los helvéticos, y el segundo en las últimas tres ediciones para los húngaros.

Suiza se ha establecido en los recientes años en el segundo escalón del fútbol europeo de selecciones, disfrutando del mejor momento de su historia. Un ejemplo de ello son los tres últimos Mundiales y las últimas dos Eurocopas, torneos en los que los suizos superaron la primera fase. De hecho, en la pasada edición fueron uno de los equipos revelación, alcanzando por primera vez en su historia la ronda de cuartos de final tras eliminar a la gran favorita, Francia.

Pero enfrente estará Hungría, que afronta su tercera Eurocopa consecutiva con el mismo propósito que los helvéticos: estar presentes en la ronda de octavos de final como ocurriera en 2016. Para ello, necesitan sumar puntos en la primera jornads, ya que su siguiente encuentro es ante el rival más potente del grupo, Alemania, por lo que una derrota ante Suiza haría que el encuentro ante la anfitriona fuera casi definitivo.

Hungría se planta en la Eurocopa tras liderar su grupo de clasificación manteniéndose invicto, gracias a un juego ofensivo y en el que el jugador del Liverpool, Dominik Szoboszlai, destaca sobre el resto.

Suiza intentará imponer su estilo asociado. Para ello, el centro del campo, que estaría formado por Freuler y Xhaka, flamante campeón de la Bundesliga y la Copa de Alemania con el Leverkusen, será clave. Una medular mucho más técnica y ofensiva que la húngara.

Lista de convocados de Hungría para la Eurocopa 2024Fuente: UEFA

¿Cuándo y dónde juegan Hungría vs Suiza EN VIVO por la UEFA Eurocopa 2024?

El partido de Hungría vs. Suiza se llevará a cabo el sábado 15 de junio en el Cologne Stadium. Este recinto tiene una capacidad para 50,000 espectadores y fue abierto al público en el año 2004.

¿A qué hora juegan Hungría vs Suiza EN VIVO por la Eurocopa 2024 en Sudamérica?

En Perú , el partido Hungría vs Suiza comienza a las 8:00 a.m.

, el partido Hungría vs Suiza comienza a las 8:00 a.m. En Ecuador, el partido Hungría vs Suiza comienza a las 8:00 a.m.

En Colombia, el partido Hungría vs Suiza comienza a las 8:00 a.m.

En Bolivia, el partido Hungría vs Suiza comienza a las 9:00 a.m.

En Venezuela, el partido Hungría vs Suiza comienza a las 9:00 a.m.

En Chile, el partido Hungría vs Suiza comienza a las 9:00 a.m.

En Argentina, el partido Hungría vs Suiza comienza a las 10:00 a.m.

En Brasil, el partido Hungría vs Suiza comienza a las 10:00 a.m.

En Paraguay, el partido Hungría vs Suiza comienza a las 9:00 a.m.

En Uruguay, el partido Hungría vs Suiza comienza a las 10:00 a.m.

¿A qué hora juegan Hungría vs Suiza EN VIVO por la Eurocopa 2024 en España y Europa?

En España , el partido Hungría vs Suiza comienza a las 3:00 p.m.

, el partido Hungría vs Suiza comienza a las 3:00 p.m. En Inglaterra, el partido Hungría vs Suiza comienza a las 2:00 p.m.

En Alemania, el partido Hungría vs Suiza comienza a las 3:00 p.m.

En Italia, el partido Hungría vs Suiza comienza a las 3:00 p.m.

En Francia, el partido Hungría vs Suiza comienza a las 3:00 p.m.

¿A qué hora juegan Hungría vs Suiza EN VIVO por la Eurocopa 2024 en México y Estados Unidos?

En México , el partido Hungría vs Suiza comienza a las 7:00 a.m.

, el partido Hungría vs Suiza comienza a las 7:00 a.m. En Estados Unidos (Texas), el partido Hungría vs Suiza comienza a las 8:00 a.m.

En Estados Unidos (Florida), el partido Hungría vs Suiza comienza a las 9:00 a.m.

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú y en Sudamérica por ESPN y STAR Plus. En México el partido se verá en Sky Sports y Sky+, en Estados Unidos por FOX Sports, FuboTV y ViX, mientras que en España va por RTVE. Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe.

Hungría vs. Suiza: alineaciones posibles

Hungría: Gulacsi; Bolla, Orban, Lang, Szalai, Kerkez; Nagy, Styles; Sallai, Varga y Szoboszlai.

Suiza: Sommer; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodríguez, Ndoye; Freuler, Xhaka; Shaqiri, Vargas y Aebischer.

Casa de apuestas HUNGRÍA EMPATE SUIZA Inkabet 3.60 3.20 2.20 Apuesta Total 3.50 3.20 2.22 DoradoBet 3.50 3.20 2.22 Betano 3.80 3.30 2.18 MeridianBet 3.48 3.23 2.24 Te Apuesto 3.60 3.37 2.15 Betsson 3.55 3.25 2.20

