Alemania vs. Hungría: EN VIVO juegan por la fecha 2 del grupo A de la Eurocopa 2024 en Stuttgart

Alemania vs. Hungría EN VIVO: se enfrentan este miércoles en el Stuttgart Arena, en Stuttgart (Alemania). El partido corresponde a la fecha 2 del grupo A de la Eurocopa 2024 y se jugará a partir de las 11:00 a.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso se podrá seguirse por ESPN y STAR Plus. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

El partido inaugural de la Eurocopa 2024 dejó a una imponente Alemania, que se exhibió ante Escocia con la mayor goleada de lo que se lleva de torneo (5-1). Todo funcionó a la perfección en el equipo de Julian Nagelsmann que, con un fútbol vistoso y efectivo, inyectó una gran dosis de ilusión a su afición. Así, el propósito ante Hungría será el de dar continuidad al buen momento que atraviesa y, de paso, asegurar su presencia en los octavos de final del torneo.

Para ello, los germanos deberán superar a una Hungría que arrancó el torneo de la peor manera posible, con derrota ante Suiza. Un resultado que deja sin margen de error a los de Marco Rossi que, en el segundo partido de la fase de grupos y ante el rival de mayor entidad, necesitan sumar al menos un empate si no quieren comenzar a tirar de cábalas y depender de terceros para lograr el pase a octavos como ocurriera en 2016.

Pese a que Alemania, por calidad de plantilla y por lo visto en la primera jornada, parte con claro favoritismo, Hungría ha demostrado en los últimos enfrentamientos ante los germanos que es un rival difícil de batir. De hecho, el combinado magiar no ha perdido ninguno de sus tres últimos duelos ante Alemania, logrando una victoria y dos empates

Toni Kroos solo falló un pase en el partido entre Alemania vs. EscociaFuente: AFP

¿Cuándo y dónde juegan Alemania vs Hungría EN VIVO por la Eurocopa 2024?

El partido entre Alemania vs. Hungría se llevará a cabo el miércoles 19 de junio en el Stuttgart Arena de la ciudad de Stuttgart. Este recinto tiene una capacidad para 54 812 espectadores.

¿A qué hora juegan Alemania vs Hungría EN VIVO por Eurocopa 2024?

En Perú , el partido Alemania vs. Hungría comienza a las 11:00 a.m.



, el partido Alemania vs. Hungría comienza a las 11:00 a.m. En Ecuador, el partido Alemania vs. Hungría comienza a las 11:00 a.m.

En Colombia, el partido Alemania vs. Hungría comienza a las 11:00 a.m.



En Bolivia, el partido Alemania vs. Hungría comienza a las 12:00 p.m.

En Venezuela, el partido Alemania vs. Hungría comienza a las 12:00 p.m.

En Chile, el partido Alemania vs. Hungría comienza a las 12:00 p.m.

En Argentina, el partido Alemania vs. Hungría comienza a la 1:00 p.m.

En Brasil, el partido Alemania vs. Hungría comienza a la 1:00 p.m.

En Paraguay, el partido Alemania vs. Hungría comienza a las 12:00 p.m.

En Uruguay, el partido Alemania vs. Hungría comienza a la 1:00 p.m.

¿Qué canales transmiten Alemania vs Hungría EN VIVO y EN DIRECTO por Eurocopa 2024?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú y en Sudamérica por ESPN y STAR Plus. En México el partido se verá en Sky Sports y Sky+, en Estados Unidos por FOX Sports, FuboTV y ViX. En Centroamérica el certamen va por ESPN y STAR Plus.

El partido EN VIVO se verá en España a través de RTVE, canal de señal abierta. En Francia va por M6 y TF1, en Italia por RAI y en Sky Italia, mientras que en Portugal por RTP, SIC, y SporTV. Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe.

Alemania vs Hungría: últimos resultados

23/09/2022 | Alemania 0-1 Hungría / UEFA Nations League

11/06/2022 | Hungría 1-1 Alemania / UEFA Nations League

23/06/2021 | Alemania 2-2 Hungría / Eurocopa 2020

04/06/2016 | Alemania 2-0 Hungría / Amistoso

29/05/2010 | Hungría 0-3 Alemania / Amistoso