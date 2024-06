Bélgica vs. Ucrania EN VIVO: partido clave por el grupo E de la Eurocopa 2024 en Stuttgart

Bélgica vs. Ucrania EN VIVO: se enfrentan este miércoles de junio en el Stuttgart Arena, en Stuttgart (Alemania). El partido corresponde a la fecha 3 del grupo E de la Eurocopa 2024 y se jugará a partir de las 11:00 a.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso se podrá seguirse por Disney Plus (Disney+). Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

El Grupo E llega a su jornada definitiva con todos sus actores con opción de ocupar cualquiera de las cuatro posiciones en la tabla clasificatoria. Un final frenético que hace que el Ucrania vs. Bélgica en Stuttgart se pueda catalogar de un partido de dieciseisavos de final. Tanto ucranianos como belgas dependen de sí mismos para avanzar de ronda, pero una derrota prácticamente supondría su eliminación.

En el caso de Ucrania, el combinado dirigido por Rebrov quedaría eliminado si cae derrotado si Eslovaquia no pierde ante Rumanía, mientras que un empate les dejaría fuera del torneo si en el otro encuentro del grupo se produce idéntico resultado. Por el contrario, si consigue la victoria, Ucrania aseguraría su presencia en los octavos de final, quedando en primer lugar siempre que Rumanía no venza a Eslovaquia.

Por su parte, Bélgica quedaría eliminada en caso de derrota si Rumanía consigue puntuar, mientras que el empate y la victoria los clasificaría para la siguiente fase, siendo primeros de grupo con el triunfo si Eslovaquia no consigue ganar a Rumanía y segundos con el resto de combinaciones posibles.

¿Cómo llegan Bélgica y Ucrania a la fecha 3 de la Eurocopa 2024?

Bélgica perdió en su debut en la Eurocopa frente a Eslovaquia (1-0), pero se repuso en la siguiente jornada al derrotar por 2-0 a Rumanía con los goles de Youri Tielemans y su capitán Kevin de Bruyne. Así, los ‘Red Devils’ ocupan el segundo lugar del grupo E.

Por su lado, Ucrania se vio sorprendida en la primera fecha cuando Rumanía le propinó un 3-0. Contra Eslovaquia comenzó perdiendo, pero remontó el encuentro a partir de los tantos de Shaparenko y Yaremchuk. Por diferencia de goles es el cuarto del grupo.

¿Cuándo y dónde juegan Ucrania vs. Bélgica EN DIRECTO por la Eurocopa 2024?

El partido Bélgica vs Ucrania se disputará en el Mercedes Benz Arena de la ciudad de Stuttgart este miércoles 26 de junio. El recinto tiene capacidad para 60 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Ucrania vs Bélgica en vivo por la Eurocopa 2024?

En Perú , el partido Ucrania vs Bélgica comienza a las 11:00 a.m.

¿Qué canales transmiten el Bélgica vs Ucrania EN VIVO y EN DIRECTO?

En Perú y los canales de Sudamérica, el partido se verá EN DIRECTO por vía streaming en Disney Plus (Disney+), disponible en televisores smart y dispositivos móviles con conexión de internet. En TV por ESPN se transmitirá en simultáneo el Eslovaquia vs. Rumanía.

En México, el Bélgica vs. Ucrania va por Sky Sports e Izzi TV. En España va por La1 de TVE y RTVE Play.

Bélgica vs Ucrania: alineaciones posibles

Bélgica: Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Onana, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; Lukaku.

Ucrania: Trubin; Konoplya, Matvienko, Zabarnyi, Zinchenko; Stepanenko, Brazhko; Yarmolenko, Sudakov, Mudryk; Yeremchuk.