Partidos de hoy, miércoles 26 de junio del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO Copa América y Eurocopa

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Venezuela vs. México por la Copa América 2024. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Programación de los partidos de hoy, miércoles 26 de junio del 2024: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Copa América – Conmebol

5:00 p.m. Ecuador vs. Jamaica – D Sports, DGO

8:00 p.m. Venezuela vs. México – D Sports, DGO

Partidos de hoy, Eurocopa – UEFA

11:00 a.m. Ucrania vs. Bélgica – Disney Plus

11:00 a.m. Eslovaquia vs. Rumanía – ESPN, Disney Plus

2:00 p.m. Georgia vs. Portugal – ESPN, Disney Plus

2:00 p.m. República Checa vs. Turquía – Disney Plus

Partidos de hoy, Amistosos internacionales

7:00 p.m. Colo Colo vs. Universitario – Zapping Sports

8:00 p.m. Alianza Lima vs. Bolívar – Zapping Sports

Partidos de hoy, COSAFA Cup

08:00 a.m. Suazilandia vs. Botswana – FIFA+

11:00 a.m. Sudáfrica vs. Mozambique – FIFA+

Partidos de hoy, Nations Cup – OFC

6:00 p.m. Nueva Zelanda vs. Tahití – FIFA+

10:00 p.m. Fiyi vs. Vanuatu – FIFA+

Partidos de hoy, Serie A – Brasil

6:00 p.m. Corinthians vs. Cuiabá – L1 Play

6:00 p.m. Juventude vs. Flamengo – L1 Play

7:30 p.m. Internacional vs. Atlético Mineiro – L1 Play

7:30 p.m. Fortaleza SC vs. Palmeiras – L1 Play