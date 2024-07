España vs Alemania EN VIVO: se enfrentan en Stuttgart por los cuartos de la Copa América 2024

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

España vs Alemania EN VIVO: se enfrentan este viernes 5 de julio por los cuartos de final de la Eurocopa 2024. El encuentro se disputará en el Mercedez Benz Arena de la ciudad de Stuttgart, desde las 11:00 a.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ESPN. También podrás escuchar el partido por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

¿Cómo llegan Alemania vs España por la Eurocopa 2024?

El combinado alemán, dirigido por el director técnico Julian Nagelsmann, viene de victorias consecutivas ante Escocia y Hungría, y un empate ante Suiza. En octavos venció a Dinamarca.

Por su parte, la escuadra española derrotó a Croacia, Italia y España. En octavos goleó a Georgia.

🗣️ @DaniCarvajal92, jugador internacional: "Alemania tiene jugadores de talla mundial si miras hombre por hombre".



➡️ "Tienen extremos rápidos, centrales contundentes y potencia arriba. Creo que es un equipo con características similares al nuestro".#VamosEspaña | #EURO2024 pic.twitter.com/ihL0HCXWa6 — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 4, 2024

¿Cuándo y dónde juegan España vs Alemania en vivo por la Copa América 2024?

El encuentro entre España vs Alemania por los cuartos de final de la Copa América 2024 se disputará en el Mercedez Benz Arena de la ciudad de Stuttgart. El recinto tiene capacidad para 60.449 mil espectadores.

