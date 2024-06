Va por el título: el último desafío de Toni Kroos en la Eurocopa 2024

Toni Kroos, antes decir adiós al fútbol, tiene trazado el objetivo de conseguir el título de la Eurocopa 2024 con la selección de Alemania, que inicia el viernes 14 de junio.

El experimentado centrocampista expresó sus deseos de liderar a su equipo hacia la victoria en la Eurocopa 2024: "Va de la mano. Está claro que vuelvo porque quiero ganar este torneo", comentó Kross a los periodistas.

Toni Kroos está decidido a aportar su experiencia en la selección de Alemania y no oculta su ambición de salir ganador en la Eurocopa 2024.

"Si no pensara que esto era posible, no hubiese regresado, porque siempre he querido ganar cada competición que he jugado", añadió.

En busca de la gloria en la Eurocopa 2024

El sueño europeo todavía no está completo para Toni Kross. Después de conquistar la Champions League con el Real Madrid, el ex futbolista merengue, tiene en la mira a la Eurocopa para que su retiro sea perfecto.

"Sería un final un poco cursi el ganar la Champions y la Eurocopa, pero lo acepto", bromeó ante los periodistas.

¿Cuál es el fixture y sedes de los partidos de Alemania en la Eurocopa 2024?

Viernes 14 de junio

Alemania vs. Escocia - 2:00 p.m.

Grupo A | Munich Football Arena (Múnich)

Miércoles 19 de junio

Alemania vs. Hungría - 11:00 a.m.

Domingo 23 de junio

Suiza vs. Alemania - 2:00 p.m.

Grupo A | Frankfurt Arena (Fráncfort)