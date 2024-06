Inglaterra vs Eslovenia EN VIVO: se enfrentan en Colonia por la fecha 3 de la Eurocopa 2024

Inglaterra vs Eslovenia EN VIVO: sigue la transmisión minuto a minuto del cotejo por la fecha 3 de la Eurocopa 2024.

Inglaterra vs. Eslovenia EN VIVO: se enfrentan este martes 25 de junio por la tercera fecha del Grupo C de la Eurocopa 2024. El encuentro se disputará en el Rhein Energie de Colonia, desde las 2 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por STAR+. También podrás seguir el minuto a minuto del cotejo por RPP.pe.

Las dudas de Inglaterra, irregular en su juego se enfrentarán a una selección de Eslovenia, que mantiene intacta su candidatura a alcanzar los octavos de final después de empatar sus dos encuentros frente a Dinamarca (1-1) y Serbia (1-1).



Inglaterra ya ha sacado billete y medio para la siguiente fase. Acumula cuatro puntos y sería una sorpresa que no fuera uno de los mejores cuatro terceros. El liderato, por supuesto, aún no lo tiene amarrado. Con una victoria lo conseguirá, pero un empate podría no ser suficiente si Dinamarca gana a Serbia en la última jornada de la fase de grupos.

¿Cuándo y dónde juegan Inglaterra vs Eslovenia en vivo por Eurocopa 2024?

El partido Inglaterra vs Eslovenia se disputará en el Rhein Energie de la ciudad de Colonia este martes 25 de junio. El recinto tiene capacidad para 43 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Inglaterra vs Eslovenia en vivo por Eurocopa 2024?

En Perú, el partido Inglaterra vs Eslovenia comenzará a las 2:00 p.m.

En Ecuador, el partido Inglaterra vs Eslovenia comenzará a las 2:00 p.m.

En Colombia, el partido Inglaterra vs Eslovenia comenzará a las 2:00 p.m.

En Bolivia, el partido Inglaterra vs Eslovenia comenzará a las 3:00 p.m.

En Venezuela, el partido Inglaterra vs Eslovenia comenzará a las 3:00 p.m.

En Chile, el partido Inglaterra vs Eslovenia comenzará a las 4:00 p.m.

En Argentina, el partido Inglaterra vs Eslovenia comenzará a las 4:00 p.m.

En Brasil, el partido Inglaterra vs Eslovenia comenzará a las 4:00 p.m.

En Paraguay, el partido Inglaterra vs Eslovenia comenzará a las 3:00 p.m.

En Uruguay, el partidoInglaterra vs Eslovenia comenzará a las 4:00 p.m.

En México (Ciudad de México), el partidoInglaterra vs Eslovenia comenzará a las 1:00 p.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Inglaterra vs Eslovenia comenzará a las 3:00 p.m.

En Estados Unidos (Chicago), el partido Inglaterra vs Eslovenia comenzará a las 2:00 p.m.

En Estados Unidos (Los Angeles), el partido Inglaterra vs Eslovenia comenzará a las 12:00 p.m



En España, el partidoInglaterra vs Eslovenia comenzará a las 9:00 p.m.

En Inglaterra, el partido Inglaterra vs Eslovenia comenzará a las 8:00 p.m.

En Alemania, el partido Inglaterra vs Eslovenia comenzará a las 9:00 p.m.

En Italia, el partido Inglaterra vs Eslovenia comenzará a las 900 p.m.

En Francia, el partido Inglaterra vs Eslovenia comenzará a las 9:00 p.m.

¿Dónde transmiten Inglaterra vs Eslovenia en vivo y en directo por Eurocopa 2024?

El partido será transmitido EN DIRECTO a todo el Perú y en Sudamérica por ESPN. En México, el partido se verá en Sky Sports y Sky+. En Estados Unidos irá por FOX Sports, FuboTV y ViX. Y en España va por RTVE. Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe.

¿Cómo ver ESPN en vivo, el partido Inglaterra vs Eslovenia?

ESPN está disponible en Latinoamérica en los siguientes países: Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia. En Perú, se encuentra en las siguientes operadoras:

DirecTV: 621 SD, 1621 HD

Movistar TV: 200 HD, 483 SD, 884 HD

Claro TV: 510 SD, 540 HD, 1510 HD , 1511 HD

Inglaterra vs Eslovenia: alineaciones posibles

Inglaterra: Pickford; Walker, Stones, Guéhi, Shaw; Bellingham, Rice; Saka, Foden, Gordon; Kane

Eslovenia: Oblak; Karničnik, Drkušić, Bijol, Janža; Stojanović, Elšnik, Gnezda Čerin, Horvat; Šporar, Šešk

Inglaterra vs Eslovenia: últimos resultados

Después de una ajustada victoria en la primera jornada contra Serbia (1-0), Inglaterra no convenció contra Dinamarca (1-1), y quizás podría considerarse afortunada por salir del duelo jugado en Fráncfort con un punto. No obstante, el equipo de Gareth Southgate sigue en una posición privilegiada para pasar a octavos de final.

Sin embargo, el combinado inglés se enfrentará a una dura prueba contra Eslovenia, que no ha perdido en sus últimos ocho partidos, incluidos amistosos, y ha empatado sus dos encuentros hasta la fecha en el torneo contra Dinamarca (1-1) y Serbia (1-1).