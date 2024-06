¿Qué le pasó a Barnabás Varga? Este es el parte médico del jugador húngaro que quedó inconsciente en el campo

Un tenso y preocupante momento se vivió en el Hungría vs. Escocia. Se jugaba el segundo tiempo del duelo por la Eurocopa cuando Barnabás Varga chocó con el portero escocés, recibiendo un fuerte golpe en la cara que lo dejó tendido en el campo de juego.

Con gestos de preocupación, Varga fue retirado en camilla y trasladado a un hospital de Stuttgart. El parte médico posterior confirmó que el húngaro sufrió una fractura facial y una conmoción cerebral, según la información que brindó la Federación de Fútbol de Hungría. Afortunadamente el futbolista se encuentra estable y fuera de peligro.

¿Qué es lo que dijo el DT de Hungría?

"Lo más importante es que 'Barni' está bien. No sé si se estrelló contra el portero o con un defensa porque fue una situación confusa. Por eso el VAR estaba comprobando si podía ser penalti o no. Lo que escuché a los jugadores es que Barni en ese momento parecía no estar consciente, por lo que todos estaban realmente preocupados por su estado", explicó su entrenador, Marco Rossi, en rueda de prensa a la finalización del partido.

"Ahora podemos decir, afortunadamente, que Barni no está bajo ningún tipo de riesgo. Probablemente será operado en las próximas horas. Si pasamos de ronda, sería baja", añadió el técnico.

El apoyo de Francia

La selección de Francia no pasó por alto este mal momento, por lo que mandaron un mensaje de aliento a Barnabas Varga a través de sus redes sociales enviándole buenos pensamientos.