Kilyan Mbappé y un nuevo problema para reaparecer ante Polonia en la Eurocopa 2024

Francia enfrenta a Polonia el martes 25 de junio por el Grupo D de la Eurocopa 2024. El entrenador Didier Deschamps espera contar con Kilyan Mbappé en este encuentro, luego de perderse en duelo ante Países Bajos que empataron sin goles.

El delantero ya no siente dolor, pero tiene un nuevo problema para ser parte del once titular. No se acostumbra a jugar con la máscara, no se siente cómodo y ya cambió de modelo en cinco oportunidades.

En su cuarta sesión desde que se fracturó la nariz contra Austria (1-0) hace una semana, Kylian Mbappé usó una tercera y luego una cuarta máscara. El nuevo jugador madridista utilizó el mismo modelo en dos ocasiones el domingo, pero diferente a los de los días anteriores", dijo L'Equipe, medio francés que sigue al detalle la participación del equipo francés.

"Esta vez, el delantero parece haber encontrado la versión definitiva de la herramienta médica que debería permitirle volver a la competición el martes ante Polonia en Dortmund", añadió el medio.

Al menos eso es lo que espera Didier Deschamps, que el jugador pueda volver al campo sin tener que preocuparse por la máscara y solo por el rival.

Kilian Mbappé entrenó el domingo con el resto de la selección francesa. Pareció frustrado por el uso de la máscara pero cuando anotó un gol, la lanzó al aire como parte de una celebración.

Su compañero, Aurelien Tchouaméni, dejó entrever que el delantero espera volver a jugar con Francia. "Kylian Mbappé tiene muchas ganas de jugar el próximo partido, no es una sorpresa para nadie. ¿Su máscara? Está empezando a acostumbrarse", dijo