Harry Kane: goles y experiencia, pero sin títulos en su carrera profesional

Harry Kane ha sido goleador en el equipo por el que ha pasado a nivel de clubes. Lo mismo con Inglaterra, aunque la suerte no ha estado de su lado y la Eurocopa 2024 es un claro ejemplo.

Sucede que los 'Three Lions' perdieron la final de la reciente edición de la Eurocopa que se jugó en Alemania y con la derrota de la Selección de Inglaterra contra España, Harry Kane -a sus 30 años- se queda por el momento sin conocer lo que es ganar un título internacional a lo largo de su carrera profesional.

En lo que tiene que ver con la Euro que acaba de terminar en tierras germanas, Kane anotó en tres oportunidades marcándole a Dinamarca, Eslovenia y Países Bajos.

Harry Kane y una historia sin títulos en el fútbol

Kane no ha tenido éxito en lo que refiere a títulos en el fútbol.

Lo de Harry Kane siempre ha sido el gol. En el Tottenham, por ejemplo, jugó 11 temporadas y marcó 280 goles oficiales en la Premier League, Champions y más.

No obstante, en los 'Spurs' no llegó a cargar un trofeo en brazos. Lo mismo en el Bayern Munich, al cual pasó a mediados del año pasado. La mala fortuna lo acompañó porque al final de la campaña 2023-24 los bávaros no dieron la talla y quedaron en cero de la mano de Julian Nagelsmann y Thomas Tuchel en la dirección técnica.

En tanto, en lo que tiene que ver con Harry Kane en Inglaterra, son dos finales de la Eurocopa las que ha perdido. La primera fue en 2021 ante Italia en Londres por penales y tres años después ocurrió lo mismo, ahora contra España en Berlín. En lo que refiere a clubes, perdió finales en la Carabao Cup, Champions League y Supercopa de Alemania.

Luego del cotejo contra los españoles, el también exatacante del Leicester City, Milwall, Norwich y Leyton Orient FC dio sus impresiones por saborear la derrota otra vez en el Viejo Continente.

Harry Kane y la bronca por perder la Eurocopa

"Es una oportunidad perdida. No es fácil llegar a estas finales. Hay que aprovecharla cuando llega y no lo hemos vuelto a hacer. Es extremadamente doloroso y dolerá durante mucho tiempo. Gareth (Southgate) se tomará un tiempo para decidir. Queríamos ganarlo por él", dijo.

Asimismo, agregó que "es difícil expresar con palabras cómo nos sentimos ahora mismo. Ha sido un partido duro. Nos metimos bien en el partido y nos costó aprovecharlo. Encajar un gol en los últimos minutos es muy duro".

