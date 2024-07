Inglaterra vs. Países Bajos EN VIVO: partidazo en Dortmund por semifinales de la Eurocopa 2024

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Inglaterra vs. Países Bajos se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana en el marco de la segunda llave de semifinales de la Eurocopa 2024.

Ronald Koeman y Gareth Southgate, objetivo de los reproches antes y durante la Eurocopa, en el punto de mira de sus detractores por la irregular imagen que han ofrecido durante el torneo Países Bajos y la Selección de Inglaterra, pelearán para dirigir a sus equipos hacia la final de Berlín y silenciar a todos los críticos que dudaron de su desempeño a lo largo del último mes.

Ninguno ha podido disfrutar de la experiencia de la Euro con una tranquilidad. Sobre todo el segundo en Inglaterra, cuya escuadra ha generado más dudas que su rival de turno, que ha ido de menos a más hasta conseguir aparecer en una ronda en la que muchos no esperaban que estuviese. Sí se creía en el combinado británico, anterior finalista.

Pero algo ha fallado en Southgate, que no ha conseguido que sus jugadores funcionen como en anteriores torneos. Siempre ha pasado algo que ha desestabilizado al campamento inglés, que prácticamente, hasta su clasificación para las 'semis', no ha podido respirar tranquilo. Y el primero en alterar la paz de su selección fue el mismo DT, que antes del inicio del torneo aseguró que si no ganaba el título dejaría el cargo después de ocho años.

¿Cuándo y dónde juegan Inglaterra vs Países Bajos en vivo por semifinales de la Eurocopa 2024?

El partido está programado para el miércoles 10 de julio en el Signal Iduna Park de la ciudad de Dortmund. El recinto tiene una capacidad para 81,365 espectadores.

¿A qué hora juegan Inglaterra vs Países Bajos por semifinales de Eurocopa 2024?

En Perú , el partido Inglaterra vs Países Bajos comienza a las 2:00 p.m.

¿Dónde ver Inglaterra vs Países Bajos en vivo y en directo por semifinales de Eurocopa 2024?

El partido de Inglaterra ante Países Bajos será transmitido EN DIRECTO por TV a todo el Perú y en Sudamérica por ESPN. En México, el partido se verá en SKY Sports. En Estados Unidos por FOX Sports. Y en España irá por RTVE. Vía streaming, se podrá ver EN VIVO por Disney+, SKY+, FuboTV y ViX. Además, podrás escucharlo por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y por Audioplayer. También encontrarás todas las incidencias en la página web de RPP.pe.

¿Cómo ver ESPN en vivo, el partido Inglaterra vs Países Bajos?

En Perú, tienes que sintonizar la parrilla de Movistar TV. Los canales en su programación son 502 y 704 HD.

Inglaterra vs. Países Bajos: posibles alineaciones

Inglaterra: Pickford; Walker, Stones, Konsa; Saka, Mainoo, Rice, Trippier; Foden, Bellingham y Kane.

Países Bajos: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Reijnders, Bergwjn, Simons; Gakpo y Depay.

¿Cuánto pagan las casas de apuestas en el Inglaterra vs Países Bajos?

Casa de apuestas Inglaterra Empate Países Bajos Betsson 2.58 2.98 3.15 Te Apuesto 2.57 2.93 3.12 InkaBet 2.55 2.95 3.15 DoradoBet 2.71 2.85 3.10 MeridianBet 2.64 2.94 3.13

