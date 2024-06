El elogio de DT de Serbia a Jude Bellingham: "Juega impresionante, ganará el Balón de Oro"

El AufSchalke Arena albergará el Inglaterra vs. Serbia, en un duelo emocionante por la primera fecha del Grupo C de la Eurocopa 2024. A poco de su encuentro, el estratega serbio, Dragan Stojkovic, elogió al jugador inglés Jude Bellingham.

Stojkovic conoce la calidad del jugador del Real Madrid en el campo de juego, el cual catalogó de "impresionante", por lo que es uno de sus favoritos para ganar el Balón de Oro.

"Es un gran tipo. Definitivamente ganará el Balón de Oro en el futuro. Juega impresionante, aunque es joven, es fuerte, tiene calidad, todo eso lo demostró en el Real Madrid. No hay que darle mucho espacio, es un jugador muy importante para la selección inglesa", declaró el DT en conferencia de prensa.

Estudió a Inglaterra

Dragan Stojkovic confesó que tiene mapeado a su primer rival en la Eurocopa 2024, por lo que mandará a su mejor once para enfrentar al equipo inglés.

El técnico serbio reconoció que sabe todo del sistema inglés y sus jugadores. En ese aspecto, declaró que "no hay sorpresas" porque su equipo tiene toda la información posible. Sin embargo, dejó claro que si Serbia "no hace su trabajo", no tendrá nada que hacer ante el cuadro británico.

"Jugar contra Inglaterra requiere una concentración total", añadió.

¿Cómo llegan Inglaterra vs Serbia a la Eurocopa 2024?

En el elenco de Inglaterra llegan de más a menos en lo que será su primer cotejo en el campeonato. Y es que goleó 3-0 a Bosnia-Herzegovina, pero luego cayó contra Islandia en Wembley.

Del otro lado de la esquina se encuentra Serbia, el cual perdió contra Austria para más adelante golear a Suecia como visitante.