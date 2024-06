Polonia vs. Países Bajos EN VIVO: se enfrentan por la fecha 1 del grupo D de Eurocopa 2024 en Hamburgo

Polonia vs. Países Bajos EN VIVO: se enfrentan este domingo 16 de junio en el Volksparkstadion Hamburg, en Hamburgo (Alemania). El partido corresponde a la fecha 1 del grupo D de la Eurocopa 2024 y se jugará a partir de las 08:00 a.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso se podrá seguirse por ESPN y STAR Plus. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Robert Lewandowski, referente goleador de Polonia, fue sustituido el pasado lunes en al amistoso contra Turquía debido a unas molestias en el muslo, lo que después lo sacaría del partido de debut en la EURO. Por si fuera poco, también se lesionó el delantero Karol Swiderski.

De este modo, Krzysztof Piatek y Karol Swiderski apuntan a ser los titulares en la alineación de Michal Probierz. Polonia llega con bajas; y peor tiene el escenario desde que Arkadiusz Milik también se lesionó en otro duelo amistoso a las puertas de esta Eurocopa.

Países Bajos es de los equipos llamados a llegar lejos en este torneo. De la mano de Ronald Koeman, la selección 'tulipán' ha recuperado bastante fuerza y así lo atestiguó su relativamente tranquila fase de clasificación.

Pero sobre todo lo evidenció su presencia en la Final Four de la última Liga de Naciones, aunque con la desazón de quedarse en la cuarta plaza tras perder con Croacia e Italia.

Para afrontar en esta EURO, Países Bajos no contará con Frenkie de Jong. El centrocampista del Barça no se ha recuperado a tiempo del esguince de tobillo que sufrió hace dos meses durante el último Clásico contra el Real Madrid.

¿Cuándo y dónde juegan Polonia vs. Países Bajos EN VIVO por la Eurocopa 2024?

El partido de Polonia vs Países Bajos está programado para el domingo 16 de junio en el Volksparkstadion de la ciudad de Hamburgo. El recinto tiene una capacidad para 57,000 espectadores.

¿A qué hora juegan Polonia vs. Países Bajos EN VIVO por la Eurocopa 2024 en Sudamérica?

En Perú , el partido Polonia vs. Países Bajos comienza a las 8:00 a.m.

, el partido Polonia vs. Países Bajos comienza a las 8:00 a.m. En Ecuador, el partido Polonia vs. Países Bajos comienza a las 8:00 a.m.

En Colombia, el partido Polonia vs. Países Bajos comienza a las 8:00 a.m.

En Bolivia, el partido Polonia vs. Países Bajos comienza a las 9:00 a.m.

En Venezuela, el partido Polonia vs. Países Bajos comienza a las 9:00 a.m.

En Chile, el partido Polonia vs. Países Bajos comienza a las 9:00 a.m.

En Argentina, el partido Polonia vs. Países Bajos comienza a las 10:00 a.m.

En Brasil, el partido Polonia vs. Países Bajos comienza a las 10:00 a.m.

En Paraguay, el partido Polonia vs. Países Bajos comienza a las 9:00 a.m.

En Uruguay, el partido Polonia vs. Países Bajos comienza a las 10:00 a.m.

¿A qué hora juegan Polonia vs. Países Bajos EN VIVO por la Eurocopa 2024 en España y Europa?

¿A qué hora juegan Polonia vs. Países Bajos EN VIVO por la Eurocopa 2024 en México y Estados Unidos?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú y en Sudamérica por ESPN y STAR Plus. En México el partido se verá en Sky Sports y Sky+, en Estados Unidos por FOX Sports, FuboTV y ViX, mientras que en España va por RTVE. Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe.

Polonia vs. Países Bajos: alineaciones posibles

Países Bajos: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Reijnders, Schouten, Veerman, Simons; Depay y Gakpo.

Polonia: Szczęsny; Bednarek, Dawidowicz, Kiwior; Frankowski, Slisz, Piotrowski, Moder, Zalewski; Zieliński y Buksa.