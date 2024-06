"No hay ninguna selección superior a nosotros": DT de España y su categórico mensaje tras vencer a Italia

Haberle ganado al actual campeón de la Eurocopa llenó de satisfacción al DT de la Selección de España, Luis de la Fuente, quien afirmó que no hay ninguna selección superior a ellos. 'La Roja' le ganó a Italia por la mínima diferencia en la segunda jornada de la Eurocopa, lo que aseguró su clasificación a la siguiente fase.

"Estoy orgulloso por el resultado, por ganar al último campeón de Europa, una grandísima selección, por la manera de ganar y por todo lo que se ha ofrecido. Los rivales serán más competitivos en eliminatorias y es muy difícil según te van conociendo, pero estoy convencido de que no hay ninguna selección superior a nosotros. Siempre que sigamos trabajando como estamos haciendo y con humildad", dijo de la Fuente en rueda de prensa.



Quiere lograr el título de la Eurocopa

España ya consiguió el primer objetivo: clasificar a la siguiente instancia. Con 6 unidades en la tabla de posiciones, la Selección de España se ubica en el primer lugar del Grupo B y aseguró su pase a la próxima ronda.

Es por esto que Luis de la Fuente se muestra optimista de cara a los siguentes partidos que afrontará como DT de 'La Roja' en la Eurocopa y destacó que sus jugadores aún no llegan a su límite.

"Esto se puede hacer mejor, el techo de esta selección es lo único que no conozco porque no veo límite a estos futbolistas. Son jugadores que tienen margen de crecimiento importantísimo, no se cansan de mejorar, son muy trabajadores, creen en lo que les decimos, confían en nosotros porque les ayudamos a ganar y tengo confianza ciega en que no van a parar hasta que consigan el sueño de todos", añadió el DT de España.

¿Cuándo volverá a jugar la Selección de España en la Eurocopa 2024?

Lunes 24 de junio

Albania vs. España - 2:00 p.m. | TV: ESPN

Grupo B | Düsseldorf Arena (Düsseldorf)