El inédito túnel del estadio Veltins-Arena donde se disputa la Eurocopa 2024 [VIDEO]

El estadio Veltins-Arena, uno de los escenarios donde se disputa la Eurocopa 2024, ha cobrado protagonismo en los últimos días debido al curioso y fantástico túnel que lleva a los jugadores desde el camarín a la cancha. El mismo recrea una mina de carbón.

Este escenario, con capacidad para 64 mil espectadores, pertenece al club Schalke 04, equipo donde jugó y fue figura el exdelantero peruano Jefferson Farfán.

El túnel por donde ingresan los jugadores a la cancha. | Fuente: ESPN

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

El túnel es un homenaje a la ciudad de Gelsenkirchen, donde se encuentran las raíces del Schalke 04, debido a que logró prosperar a comienzo de 1900 gracias a las minas a carbón.

El equipo donde jugó la 'Foquita' estuvo formado en sus inicios por trabajadores de las minas, hecho que los llevó a ser apodados como ‘mineros’ hasta la actualidad.

Schalke 04 renovó su túnel dandole forma de mina en 2014, pero es en estas fechas que el mismo cobró protagonismo gracias a la Eurocopa 2024.

Además del partido entre Serbia vs. Inglaterra, este escenario recibirá los duelos entre España vs. Italia, Georgia vs. Portugal y un partido por los octavos de final de la Eurocopa 2024.