Real Madrid vs. Barcelona por la Copa del Rey | Fuente: Difusión

El Real Madrid vs. Barcelona no será un partido cualquiera. Será decisivo porque define al finalista de la Copa del Rey. Así que está prohibido pestañear sobre todo después del 1-1 del cotejo de ida en el Camp Nou. Aquí en RPP.pe te llevaremos todas los detalles del encuentro en el Santiago Bernabéu.

¿A qué hora se juega el cotejo entre Real Madrid vs. Barcelona por la Copa del Rey 2019?

El partido entre Real Madrid y Barcelona por la Copa del Rey se jugará este miércoles 27 de febrero, a partir de las 3:00 de la tarde. (Los relojes marcarán esta hora en Perú, Colombia, Ecuador). Mientras que, en Argentina, Uruguay y Chile se podrá ver a las 5:00 p.m.

En España, el cotejo por la semifinal de la Copa del Rey entre Real Madrid vs. Barcelona se jugará a las 9:00 de la noche en el Santiago Bernabéu.

¿Qué canales transmitirán el Real Madrid vs. Barcelona?

El partido de vuelta por la semifinal de la Copa del Rey entre Real Madrid y Barcelona será transmitido por DirecTV Sports para Sudamérica: así que Perú, Argentina, Colombia, Uruguay, Chile tendremos la posibilidad de ver el encuentro en vivo y en directo.

En países de Centroamérica como México, República Dominicana, Honduras entre otros lo podrán ver por la señal de TDN. En España lo pueden seguir por TVE y Gol.

¿Dónde escuchar el partido entre Real Madrid vs. Barcelona?

Por a o b no puedes estar cerca de un televisor, pero no te quiere perder este partidazo por la Copa del Rey entre Real Madrid y Barcelona puedes seguirlo por RPP Player. No importa en que país te encuentres, ingresa al RPP Player para escuchar el encuentro.