Alexander Lecaros: "Deseo continuar en Botafogo, volver a Perú es mi última opción"

Botafogo descendió esta temporada en Brasil y, por su parte, el atacante peruano Alexander Lecaros, jugador del equipo brasilero, habló de esta mala experiencia y sus expectativas respecto a su futuro profesional.

"Siento mucha tristeza, todavía no me repongo. Es una situación que nunca imaginé, no pasó por mi cabeza. Mi familia, que está conmigo en Río de Janeiro, está apoyándome", indicó Lecaros en diálogo con El Bocón.

Asimismo, remarcó: "Tengo contrato hasta fin de año. Todavía no he pensado en eso, pues restan cuatro fechas para que acabe el torneo, pero desearía continuar y retribuir el apoyo que me han dado. Volver al fútbol peruano será mi última opción".

Por otro lado, habló de un episodio junto a Paolo Guerrero: "Cuando nos tocó jugar contra Gremio de visita, entrenamos en la sede de Internacional. Ahí mis compañeros me dijeron que estaba Paolo en el gimnasio. Fui y lo saludé, pero no tenía referencias de mí. Bueno, me presenté, fue un placer para mí conversar 20 o 30 segundos con una persona grande en el fútbol".

Asimismo, indicó que tiene amistad con Fernando Pacheco, jugador peruano de Fluminense: "Hay veces que nos juntábamos para comer algo, pero ya no por la pandemia. Somos amigos, siempre nos preocupamos uno del otro. Es importante el apoyo entre compatriotas".