Luis Aguiar jugó en Alianza Lima en 2017. | Fuente: Alianza Lima

Luis Aguiar (33 años) acabó con la posibilidad de un posible retorno a Alianza Lima. El experimentado volante uruguayo aseguró que no regresará a Matute debido a la mala relación con el gerente deportivo blanquiazul, Gustavo Zevallos.

Aguiar, además, señaló que Zevallos se contactó con él cuando surgió la chance de su posible fichaje a Universitario de Deportes.

“En Perú en estos últimos tres días hubo una situación media rara porque Universitario, clásico rival, se interesó en estos días. Hoy (el pasado sábado) está haciendo la presentación del equipo. Después, el gerente de Alianza Lima comenzó a escribirme porque se enteró nada más”, señaló Aguiar en el programa radial uruguayo “Locos por el fútbol”.

“Pero, en realidad todo fue muy raro que yo no renovará el año anterior que yo arreglé con Nacional siendo lo que fui, lo que demostré y lo que ganamos. Todo fue muy raro aquella vez y ahora más, pero en Alianza no tengo chances porque el gerente deportivo no me quiere. Hay que ser realistas", agregó.

Cabe indicar, que el administrador de Universitario Carlos Moreno no descartó el fichaje de Aguiar. "Es un buen jugador y a la 'U' le interesan los buenos jugadores", sostuvo el directivo a Radio Capital.