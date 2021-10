Alianza Lima, Sporting Cristal y FBC Melgar solicitaron que se aplique correctamente el reglamento | Fuente: Twitter

Este lunes Alianza Lima, Sporting Cristal y FBC Melgar emitieron un comunicado dirigido a la Comisión de Licencias y Tribunal de Licencias de la FPF en el que solicitan públicamente que se aplique adecuadamente el reglamento de la Liga 1.

En la carta se señala: "Siendo el Reglamento uno solo, la Comisión resuelve y sanciona considerando unos criterios y el Tribunal resuelve y sanciona considerando otros criterios por las mismas infracciones cometidas".

En tanto a las sanciones para los que incumplen, el comunicado agrega: "El Tribunal para determinar las infracciones cometidas sobre las obligaciones de pago de los aportes previsionales, considerada de manera errónea el Calendario Tributario y no la normativa de las AFP, que estipula que el pago deberá ser efectuado hasta el 5to día hábil siguiente al mes declarado. La Comisión, de forma acertada, sí consideró la normativa para aplicar las sanciones respectivas".

En la misma línea, los tres clubes precisan: "Hay falta de objetividad al momento de hacer prevalecer lo estipulado en el Reglamento y aplicar las sanciones, anteponiendo cuestiones subjetivas como fallas de internet, descoordinaciones internas, errores humanos, etc., siendo estos hechos reconocidos por los propios clubes de fútbol".

"Aplican una incorrecta interpretación del Reglamento con respecto a la definición de 'Pago Oportuno'. El hecho de que las obligaciones económicas y financieras se encuentren pagadas en la fecha que se realiza la fiscalización, no significa que la falta no haya sido cometida, ya que el pago no fue efectuado oportunamente de acuerdo a las normativas peruanas".

Sobre los reincidentes, agregan: "El Tribunal no considera aplicar la gradualidad cuando las sanciones son reiterativas. Las sanciones se deberían mantener o incrementar. Muy por el contrario, el Tribunal ha estado reduciendo las sanciones en la tercera y cuarta infracción".

Por último, concluyen: "Estamos a poco más de 1 mes para que concluya el Campeonato LIGA1 2021 y hasta hace una semana, la última Resolución emitida por el Tribunal correspondía a un informe del mes de abril 2021. Estos desfases en la emisión de Resoluciones por parte del Tribunal conlleva a que el Campeonato se vea afectado por reclamos y falta de claridad en los resultados. Según el Reglamento, la Gerencia, la Comisión y el Tribunal deben de actuar de manera célere y eficiente".

El documento fue firmado por Joel Raffo, presidente de Cristal, Miguel Pons, gerente general de Alianza Lima y Ricardo Bettocchi, administrador de FBC Melgar.

