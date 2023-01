Andrés Iniesta ha ganado dos títulos en Vissel Kobe. | Fuente: EFE

La experiencia del 'Cerebro'. El español Andrés Iniesta comenzó a entrenar con su equipo, el Vissel Kobe de Japón, para preparar la temporada que comenzará el próximo febrero y que podría ser su última en el equipo, según el contrato actual del jugador.

Andrés Iniesta, de 38 años de edad, se incorporó el martes a la pretemporada que el Vissel Kobe realiza en Okinawa, al sudoeste de Japón, y donde el equipo permanecerá hasta finales de mes aprovechando el clima cálido de estas islas.

"Arrancamos la pretemporada en Okinawa! Vamos Vissel Kobe!!", dijo Iniesta en un mensaje publicado a través de su cuenta de Twitter en la víspera. Su vínculo termina a fines de enero de 2024.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo

El presente de Andrés Iniesta en Vissel Kobe

El exjugador del Barcelona, que llegó al Vissel en 2018, cuenta con contrato con el club hasta finales del presente año, tras extender su vinculación en 2021.

No obstante, el futbolista, que cumplirá 39 años el próximo mayo, señaló en una entrevista a EFE el mes pasado que por el momento no ve cercana su retirada del fútbol profesional.

"Futbolísticamente me encuentro bien y este año lo comenzaré con las ganas de seguir jugando a fútbol. A partir de ahí, tendremos que ver las sensaciones o si se pueden abrir otras vías. Vivo muy en el presente. No descarto pasar la barrera de los 40 como jugador. A día de hoy, sigo disfrutando del fútbol y me cuido para estar bien y no sufrir", dijo Andrés Iniesta.

El equipo de Kobe aspira a mejorar en esta nueva temporada que comenzará el próximo 18 de febrero su decepcionante papel del año pasado, en el que terminó décimo tercero tras permanecer durante muchas jornadas en puestos de descenso y contar con cuatro entrenadores diferentes para dirigir al equipo.

Takayuki Yoshida, quien tomó las riendas del equipo el pasado junio y logró enderezar su rumbo, seguirá este año en el banquillo de un Vissel que ha dejado de contar con el defensa Tomoaki Makino, retirado a los 35 años, y con el delantero español Bojan Krikic, de 32 años y quien se desvinculó del club el mes pasado.

Refuerzos para el equipo de Iniesta

Los de Kobe se han reforzado con fichajes de la liga nipona como el defensa Yuki Honda o el centrocampista Haruya Ide, y con el prometedor delantero Shuhei Kawasaki, cedido por el Portimonense SC portugués.

"La temporada pasada fue una dura lucha", dijo el técnico, quien aspira a "crear un equipo de pelear durante toda la temporada" y de buscar el crecimiento individual de sus jugadores para mejorar también en lo colectivo, en declaraciones recogidas por el club.

NUESTROS PODCAST

¿Qué se sabe sobre xbb.1.5, la nueva variante de Covid-19?

Se trata de otra rama de la variante de ómicron, dominante en todo el mundo, que a su vez siguió a las anteriores variantes alfa, beta, gamma y delta. Omicron ha superado a todas las versiones anteriores del coronavirus desde que apareció a finales de 2021, y ha dado lugar a muchas subvariantes que son incluso más contagiosas que la original.