Lionel Messi y Andrés Iniesta ganaron todos los títulos con el Barcelona. | Fuente: EFE

Lionel Messi continúa recibiendo elogios de los astros del fútbol mundial. Esta vez, Andrés Iniesta, el campeón mundial con España en Sudáfrica 2010, destacó su rendimiento en la conquista de la Selección de Argentina en el Mundial Qatar 2022.

Para el actual jugador de Vissel Kobe de Japón, Messi no se ha sacado un peso de encima por ganar el Mundial. "Lo que haya significado en su caso es una pregunta para él, pero en mi caso no fue así. Hay millones de futbolistas que no tienen un Mundial. Ganarlo es algo maravilloso, único e histórico, pero para mí no supuso quitarme un peso de encima porque nunca lo llevé. En el caso de Leo, no solo él, también Argentina como país, siempre han tenido ese reto de ganarlo", indicó.

Iniesta que fue socio de Messi en Barcelona, aseguró que la 'Pulga' ha demostrado ser el mejor futbolista del mundo. "Directamente no hablamos mucho sobre el tema, pero siempre es el sueño de cualquier jugador y más de un jugador como Leo. Al final lo ha conseguido de una manera extraordinaria", agregó en entrevista a EFE.



No se sorprende por Messi

Iniesta también dijo que no se sorprende la brillante actuación que alcanzó Messi en su último Mundial de su carrera. En este certamen el '10' de la Selección de Argentina anotó siete goles.

"No, no me ha sorprendido. Ha estado a un nivel altísimo en todos los partidos y ha sido determinante como en toda su carrera. Y en la final lo volvió a demostrar. Hasta que deje de jugar seguirá demostrando el gran nivel que es capaz de ofrecer. A veces será un nivel alto-medio y otras un nivel alto-alto, pero se trata de un jugador único", culminó.









