¿Llega al Mundial 2026? Ángel Di María anunció la fecha que dejará la Selección de Argentina

Ángel Di María es uno de los mejores jugadores de las últimas décadas en la Selección de Argentina. Sin embargo, su ciclo se está cerrando, tal como reveló el propio jugador de 35 años, que por lesión quedó al margen de las fechas 3 y 4 de las Eliminatorias Sudamericanas.

"Es la Copa América y se termina. Es lo último. Vine a Benfica, me dan la posibilidad de seguir estando en la Selección y me gustaría, estoy haciendo todo para poder estar", declaró Di María en entrevista con el programa radial Todo Pasa.

"Cumplí todo con Leo. Lo único que me faltaba era jugar en un club con él. No es lo mismo estar en la Selección, verte 3, 4, 5 días e irte, que estar un año entero y verlo en los entrenamientos. Eso para mí era lo máximo y lo pude vivir", remarcó el exjugador de Real Madrid, que se perdió el duelo ante Paraguay y lo hará también ante Perú en Lima.

Además, el 'Fideo' indicó que buscará jugar nuevamente en Rosario Central, club donde se formó. "En mi cabeza siempre estuvo, como siempre estuvo volver al Benfica, está volver a Rosario Central. No me gusta hablar mucho del tema porque después empiezan con que siempre hablo y no termina pasando".



¿Llegará a Rosario Central?

"El fútbol es así, te va llevando, siempre dije que quería volver cuando me sintiera bien. Estoy en plenitud todavía y esa es la opción que está, tengo muy buena relación con Gonzalo (Belloso), el presidente de Central", culminó Di María, que anotó uno de los goles ante Francia en la final de Qatar 2022.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

NUESTROS PODCASTS

¿Qué se disputan Palestina e Israel?

El conflicto entre el grupo político militar palestino Hamás e Israel sigue cobrando vidas. Es un conflicto que inició en el siglo pasado y que parece no tener fin. Pero, ¿qué se disputan ambos? ¿Y cómo inició este conflicto? Expertos analizan el tema en el siguiente informe.