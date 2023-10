Perú vs Argentina: todo lo que debes saber sobre el partidazo en Lima por las Eliminatorias

Cero remates al arco en sus primeros tres partidos por las Eliminatorias Sudamericanas. Esta es una estadística negativa que la Selección Peruana saldrá a romper cuando reciba este martes a Argentina. Sí, el rival será la campeona del mundo que tiene en sus filas a Lionel Messi y que solo ha perdido una vez en sus últimos 51 partidos. Es así, que es una contienda que pinta más que complicada para los dirigidos por el seleccionador peruano Juan Reynoso, que sufrió críticas por la forma cómo se perdió ante Chile, que sin la mayoría de sus históricos, está lejos de ser el equipo que ganó dos Copas Américas.

En la previa del choque, el DT argentino Lionel Scaloni precisó que Perú sabe cómo resurgir de malos momentos en las Eliminatorias. "No hay que pensar que el partido está ganado", remarcó el entrenador de 45 años que no descarta una recuperación de la bicolor, que tras el duro golpe en Santiago buscará recuperar su esencia y dejar de lado el juego ultra defensivo para pelear un buen resultado en la cancha del Estadio Nacional.

Ante las bajas de Carlos Zambrano y Christofer Gonzales, el once de Perú sufrirá varios cambios. El DT Reynoso tendrá que hilar fino para seleccionar al mejor equipo inicialista que pueda hacer frente y contrarrestar al poderoso equipo de Argentina. Una de las novedades sería el ingreso de Franco Zanelatto, que tiene un buen presente en Alianza Lima. Asimismo respaldaría a Andy Polo y lo colocaría como extremo derecho, a diferencia que ante Chile que lo hizo por el lado izquierdo. Solo queda esperar hasta las 9 de la noche, hora del inicio del partido ante la Albiceleste, que ganó en sus dos últimos partidos en Lima por las Eliminatorias.

Probables alineaciones del Perú vs Argentina:

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Anderson Santamaría, Luis Abram, Nilson Loyola; Yoshimar Yotún, Wilder Cartagena; Franco Zanelatto, Andy Polo, André Carrillo; Paolo Guerrero.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Nicolás González, Julián Álvarez (Lionel Messi), Lautaro Martínez.

🗣️ 𝗔𝗤𝗨𝗜́ 𝗦𝗘 𝗩𝗜𝗘𝗡𝗘 𝗔 𝗔𝗟𝗘𝗡𝗧𝗔𝗥 𝗔 𝗟𝗢𝗦 𝗡𝗨𝗘𝗦𝗧𝗥𝗢𝗦 🥁



Hoy volvemos al Estadio Nacional para vivir una noche más junto a #LaBicolor 🇵🇪. Sigamos creyendo. #UnSentiMientoQueNosUne pic.twitter.com/hb1JsA3zPn — La Bicolor (@SeleccionPeru) October 17, 2023

¿Canales y radio para ver el Perú vs Argentina?

Perú vs. Argentina EN VIVO: se enfrentan este martes 17 de octubre por la jornada 4 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

El encuentro se disputará en el Estadio Nacional de Lima, desde las 9:00 p.m. hora peruana, y será transmitido por las señales de América, ATV, Movistar Deportes y TV Pública. También podrás seguir EN DIRECTO por radio a través de RPP Noticias (89.7 FM y 730 AM) y todas las incidencias ONLINE por RPP.pe.

Andy Polo seguiría de titular en Perú para el duelo ante Argentina. | Fuente: Selección Peruana

Bajas de Perú vs Argentina:

Perú:

- Carlos Zambrano

- Christofer Gonzales

-Jesús Castillo

- Marcos López

Argentina:

- Paulo Dybala

- Juan Foyth

- Ángel Di María

- Lisandro Martínez

- Ángel Correa

Lautaro Martínez será titular en la Albiceleste. | Fuente: Selección de Argentina

Perú vs. Argentina: estadísticas en las Eliminatorias 2026

EN VIVO | Tabla de Posiciones de las Eliminatorias Conmebol 2026:

Palabra de Juan Reynoso y Lionel Scaloni:

"De las críticas, es el costo de este lindo cargo. Acá lo importante es nuestro fútbol, nuestra bandera, no es quién esté, porque todos estamos en la misma que la selección nos une. Lo importante es que la selección rinda. Esto ya lo vivimos, me ha tocado vivir las Eliminatorias. Prefiero que me maten, no lo maten a los chicos. Si hay un costo por pagar, lo pago con gusto. Seguro habrá el momento que se revierta la situación porque lástimosamente nos ha tocado esta coyuntura, sino en las dos últimas Eliminatorias, y el equipo se ha reinventado y ahora no va ser la excepción", indicó Juan Reynoso en conferencia.

Por su parte, Lionel Scaloni, sostuvo que: "(Messi) Está bien, se viene entrenando. Tomaremos la decisión mañana (hoy). Si está bien, jugará, que es lo que todos queremos. Puede haber alguna variante en el equipo, sobre todo pensando en cómo están algunos chicos físicamente. Siempre tratamos de que salgan los que estén al cien o cerca del cien. Hoy es muy difícil que todos estén al máximo en estos partidos, pero puede haber alguna variante".

Así serán los accesos al Estadio Nacional:

🏟️ 𝗤𝘂𝗲 𝗲𝗹 𝗡𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝘀𝗲𝗮 𝘂𝗻𝗮 𝗳𝗶𝗲𝘀𝘁𝗮



Así serán los accesos al coloso de José Díaz para el duelo de #LaBicolor 🇵🇪 ante @Argentina 🇦🇷.#UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/dySeaOEJTe — La Bicolor (@SeleccionPeru) October 17, 2023

¿A qué hora empieza el partido Perú vs. Argentina por Eliminatorias?

Perú: 9:00 p.m.

Argentina: 11:00 p.m.

Brasil: 11:00 p.m.

Paraguay: 10:00 p.m.

Colombia: 9:00 p.m.

Ecuador: 9:00 p.m.

México: 8:00 p.m.

Bolivia: 10:00 p.m.

Venezuela: 10:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Uruguay: 11:00 p.m.

España: 04:00 a. m. (miércoles 18 de setiembre)

Estados Unidos (Los Ángeles): 7:00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York): 10:00 p. m.

¿En qué estadio se jugará el partido?

El Estadio Nacional se ubica en Lima. Tiene una capacidad de 45 mil espectadores.

