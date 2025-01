¿Ángel Di María regresa a Argentina? El plan de la albiceleste para que salga del retiro

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ángel Di María jugó su último partido con Argentina en lo que la final de la Copa América 2024. El volante ofensivo destacó en el torneo y fue clave para que la albiceleste campeone, otra vez, de la mano de Lionel Scaloni.

No obstante, al ver el gran nivel de Ángel Di María con el Benfica, en el elenco nacional esperan que el jugador salga del retiro de la Selección de Argentina. Así lo aseguraron en la cadena internacional D Sports.

En el citado medio, por medio del periodista Fernando Czyz, se indicó que diversos jugadores de Argentina van a conversar con Di María para que el popular 'Fideo' regrese al conjunto que dirige Scaloni en el corto plazo.

En el año 2008 es que Di María debutó en el seleccionado argentino. | Fuente: EFE | Fotógrafo: PAULO NOVAIS

Argentina espera contar con Ángel Di María

No solo los futbolistas argentinos buscarán hablar con el mediocampista, sino que también agrega que el cuerpo técnico encabezado por Scaloni intentará comunicarse con él.

Se indica que el también exfutbolista del PSG, Manchester United y Real Madrid se encuentra cómodo con la medida tomada hace meses, pero que igual se ponen el objetivo que reconsidere su decisión.

"Yo solamente trabajo, hago el trabajo que tengo que hacer, intento hacer lo mejor posible. Siempre di la vida por esta camiseta, hubo a veces que no me tocó, esta vez me empezó a tocar últimamente y estoy agradecido a todos los que me apoyaron siempre", dijo Ángel Di María previo a lo que fue la última Copa América.

A lo largo de su paso por el combinado albiceleste, Di María no solo ganó un par de veces la Copa América, sino que también alcanzó el Mundial de Qatar en 2022.

Di María y su nivel en el Benfica

Ángel Di María, a sus 36 años, juega su segunda etapa con la camiseta del Benfica en la liga portuguesa de primera división.

En lo que va de la temporada 2024-25, el volante argentino en la tienda de las 'Águilas' tiene seis goles. Ha jugado 1140 minutos y viene de marcarle un doblete al Sporing Braga por la Copa de Portugal.

