Cristiano Ronaldo brilló en Portugal: lanzó mensaje tras anotar triplete en goleada de Al Nassr

Cristiano Ronaldo se elevó para anotar de cabeza.
Cristiano Ronaldo se elevó para anotar de cabeza. | Fuente: Al Nassr
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

La estrella mundial Cristiano Ronaldo continúa en racha y destacó en la victoria de Al Nassr por 4-0 frente a Rio Ave, en un amistoso internacional.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cristiano Ronaldo regresó a Portugal y lo hizo con una gran exhibición. La estrella mundial de 40 años anotó un triplete en la contundente victoria de Al Nassr por 4-0 contra Rio Ave, en el amistoso internacional desarrollado en el estadio del Algarve, en la ciudad de Faro.

El francés Mohamed Simakan abrió la cuenta para el equipo de Cristiano en el minuto 15. Luego, apareció la leyenda de Real Madrid (44') para anotar con un remate de derecha luego de una asistencia de su compatriota Joao Félix.

En la complementaria, Al Nassr continuó con su dominio al sumar un nuevo tanto. Cristiano volvió a entrar en escena y convirtió con golpe de cabeza a los 63. Su triplete se selló gracias a un lanzamiento de penal en el minuto 68.

Joao Félix, nuevo fichaje del equipo saudí, no marcó, pero contribuyó a la goleada con dos asistencias, una de ellas para Cristiano. Además, recibió la falta en el área que dio lugar al penal convertido por el astro portugués.

Al margen del Mundial 2026, el máximo reto de Cristiano Ronaldo es llegar a los 1000 goles como profesional. Si bien los tantos ante Rio Ave no suman a los 938 que lleva, se destaca el buen inicio de temporada.

A través de sus redes sociales, 'CR7' publicó un mensaje optimista sobre su futuro futbolístico. "Sigue adelante, hay más por hacer", sentenció.

