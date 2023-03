Antonio Conte dirige su segunda temporada en Tottenham. | Fuente: AFP | Fotógrafo: JUSTIN TALLIS

El estratega italiano se mostró más que molesto tras el cotejo. Antonio Conte, director técnico del Tottenham, tachó de "egoístas" a sus jugadores y de no jugar "para el equipo" luego de la igualdad frente al Southampton como visitante por la fecha 28 de la Premier League.

Antonio Conte literalmente explotó después de que el Tottenham Hotspur desperdiciara una ventaja de dos goles, para terminar empatando a tres, este sábado en la casa del Southampton, el St. Mary Stadium.

"El problema es que hemos demostrado que no somos un equipo", dijo Conte en la cadena británica BBC. "Veo once jugadores, veo jugadores egoístas. No veo jugadores que quieran ayudarse, que jueguen con el corazón", afirmó el DT.



Antonio Conte no se guardó nada en hablar del Tottenham

Tottenham no dio la talla frente al Southampton. | Fuente: AFP | Fotógrafo: ADRIAN DENNIS

El entrenador con pasado en Juventus, Inter de Milán, Chelsea y la Selección de Italia, y que acaba contrato a final de temporada, también criticó a la directiva del club.

"La historia del club es esta. 20 años lleva aquí el dueño (Daniel Levy) y no han ganado nada. ¿Por qué?", se preguntó el italiano, cuyo puesto podría estar en peligro incluso para lo que resta de temporada.

El Tottenham de Antonio Conte, pese a ponerse 1-3 a falta de quince minutos, dejó escapar el triunfo en el tiempo añadido con un penl infantil de Pape Matar Sarr que permitió al Southampton lograr un importante empate en su lucha por evitar el descenso.

El objetivo de clasificarse a la Champions League, para un equipo que no tiene mucho más que echarse a la boca esta temporada, se le complica a los 'Spurs'.

El momento del Tottenham de Conte

Los 'Spurs', tras sufrir su peor semana del curso, con la eliminación en la Copa de Inglaterra y la Champions League, se llevaron un buen varapalo al dejar escapar una ventaja de dos goles contra el colista, un equipo que hasta los quince últimos minutos no había parado de dar muestras de su debilidad en defensa.

El Southampton dormirá una jornada más en descenso, colista con 23 puntos, pero ha sido capaz de empatar contra Manchester United y Tottenham en la última semana. (EFE)

