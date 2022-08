Antonio Conte y Thomas Tuchel se apretaron fuerte las manos y desde ese momento de desató la pelea a ras de cancha en Stamford Bridge. | Fuente: AFP

Chelsea empató 2-2 ante Tottenham por la fecha 3 de la Premier League 2022-23. Este partido estuvo marcado por un gran de ida y vuelta entre ambos equipos, pero los que se llevaron el show fueron los entrenadores de ambos equipos, Thomas Tuchel de los 'blues' y Antonio Conte del cuadro visitante.

A lo largo de todo el partido, Conte y Tuchel se estuvieron buscando. El primer intento de bronca fue en el empate 1-1 parcial de Tottenham, ya que el entrenador alemán fue a reclamar al cuarto hombre, pero al estar el italiano cerca de esa zona empezó la trifulca.

Luego Thomas Tuchel se cobró su revancha y fue a celebrar en forma eufórica el 2-1 parcial a favor de Chelsea. Sin embargo, Conte volvió a sonreír con el tanto final de Harry Kane, en el tiempo suplementario.

Luego del pitazo final, Tuchel se acercó a Conte pero al parecer, según las imágenes, apretó muy fuerte la mano de su rival, que no se quedó callado y explotó. Felizmante ambos no acabaron a la manos gracias que miembros de ambos planteles lograron separarlos al ras de cancha de Stamford Bridge.





Antonio Conte y Thomas Tuchel explotaron tras el choque Chelsea vs. Tottenham. | Fuente: beIN Sports

Partidazo entre Chelsea y Tottenham

El Chelsea desaprovechó su mejor fútbol y empató 2-2 ante el Tottenham en un derbi volcánico que empató Harry Kane en el minuto 96 y que terminó con los técnicos Thomas Tuchel y Antonio Conte a un paso de llegar a las manos tras la conclusión del duelo.



Sin duda, el Tottenham fue el ganador moral. Siempre por detrás en el marcador, a rebufo de la buena propuesta del Chelsea, convirtió su calvario en una supervivencia que parecía imposible. A lo largo de los noventa minutos, pasó de todo. Y casi con más protagonismo en los banquillos que sobre el césped con Tuchel y Conte hiperactivos.



Para empezar, el Chelsea hizo lo que debía. Cambió su imagen. Dejó atrás la versión avinagrada de su estreno frente al Everton del que salió airoso con una victoria por la mínima con un tanto de penalti de Jorginho. Tenía que cambiar. No podía volver a jugar con fuego y menos ante uno de los clubes del 'Big Six'. El Tottenham, que arrasó al Southampton (4-1) en la primera jornada, no era un cualquiera.



Mientras que Conte apostó por el mismo once (lo que funciona no se toca), Tuchel cambió de laterales. Sacrificó a Azpilicueta, trasladó a James al centro de la defensa, mandó al banquillo a Chilwell y entraron Loftus-Cheek y Cucurella.

Antonio Conte celebró el 2-2 convertido por Harry Kane. | Fuente: ESPN





