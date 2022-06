Lionel Scaloni en un buen papel de la Selección de Argentina en Qatar. | Fuente: AFP | Fotógrafo: GLYN KIRK

El director técnico Lionel Scaloni obtuvo una nueva copa con Argentina. Con el 3-0 sobre Italia este miércoles en el mítico Wembley de Londres, el entrenador se llevó la esperada Finalissima 2022.

El director técnico Lionel Scaloni ya sabe lo que es triunfar con la Selección de Argentina debido al título de la Copa América 2020 en Brasil. Tras llevarse el galardín frente a Italia, fue imposible para el DT recordar a sus padres, quienes viven en un delicado estado de salud.

"Ha cambiado mucho este último año el tema familiar. Espero que mi vieja o mi viejo lo estén viendo en algún lado, donde puedan. Soy lo que soy gracias a ellos. Me han transmitido valores. Pensamos en el bien de la selección y cambiar la dinámica, que se pensaba que no se podía ganar algo", le dijo Scaloni a ESPN.

Argentina, campeón de la Finalissima con Lionel Scaloni como DT

Lionel Scaloni se quiebra al hablar de su familia en la Finalissima. | Fuente: ESPN

Por otra parte, aseguró que el homenaje previo a la Finalissima es "justo" y que nunca acabará, porque en todos los estadios del mundo "siempre se hará un homenaje a Diego Maradona".



"Nos gustaría ganar porque es un título, pero lo más importante es seguir con la línea de juego de aquí a noviembre. Más allá de que sea un título, jugar con esta camiseta implica siempre competir al máximo. Es lo que vamos a hacer mañana", dijo Scaloni en rueda de prensa.



Sobre las rotaciones y los posibles cambios para el encuentro de este miércoles, Lionel Scaloni apuntó que "este equipo ha demostrado que en algunas posiciones han jugado otros jugadores y han rendido igual. No me preocupa, lo que me preocupa es que los que salgan mañana estén al 100 %, porque algunos no han podido recuperar del todo bien".



"Hemos entrenado como nunca", prosiguió Scaloni sobre el trabajo en Bilbao. "Porque la última vez que tuvimos una semana larga para prepararnos fue antes de la Copa América. Ha sido el momento de más entrenamiento que hemos tenido desde que estoy en la selección", sostuvo.

también habló sobre el homenaje a Maradona y dijo que es algo "justo" y que "nunca acabará". "Siempre habrá un homenaje para él en todos los estadios del mundo".



La Selección de Argentina, que lleva 31 partidos seguidos sin perder, se medirá a un rival europeo como Italia, que busca quitarse el mal sabor de boca de no poder estar en el Mundial de Qatar.

