Sergio Agüero ganó la Copa América con la Selección de Argentina. | Fuente: AFP

Celebra toda la Argentina. El equipo de Lionel Scaloni goleó 3-0 a Italia este miércoles en Wembley, Londres, con lo que se quedó con la Finalissima 2022.

Sergio Agüero, a lo lejos, siguió el desempeño de sus excompañeros en la Selección de Argentina. Luego del cotejo que tuvo como resultado el título de la albiceleste en la Finalissima, el popular 'Kun' tuvo una videollamada con los principales cracks del conjunto sudamericano en pleno vestuario.

"Mis hermanos, los amo y gracias por compartir este momento conmigo", fue lo que escribió Agüero, exjugador de Argentina y ya retirado, en Twitter. En la publicación se ve a cracks como Lionel Messi, Ángel Di María y más con un celular en donde aparece el también exAtlético de Madrid.

Agüero y el recuerdo con Argentina por la Finalissima

Mis hermanos , Los amo y gracias por compartir este momento conmigo . 😁❤️ pic.twitter.com/OfYd7VyWdb — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) June 1, 2022

Rápidamente, su publicación ganó miles de 'me gusta' y cientos de comentarios entre sus seguidores. Si siente uno más del grupo que comanda Scaloni.

En tanto, el DT del vigente campeón de la Copa América habló ante la prensa tras la victoria, con la que suman 32 encuentros invicto antes del Mundial de Catar.



"Absolutamente no", dijo Scaloni al ser preguntado si Argentina es la máxima favorita en Qatar 2022. "No somos más o menos candidatos que otro por haber ganado este partido. El Mundial es otra cosa", añadió.



"Me pone feliz ver a la gente contenta, que hayan podido venir tantos a ver a la selección, sobre todo porque muchos viven aquí y han podido disfrutar del partido. También me hace feliz que mi familia haya podido venir a verme", comentó.



Asimismo analizó el triunfo ante Italia, aunque no quiso calificarlo como el mejor de su etapa como seleccionador.

"Sobre el equipo, seguimos madurando y eso es lo importante, sobre todo ante un enorme rival, de los mejores. Hicimos un buen partido, sufrimos por momentos, pero era más o menos lo que habíamos pensado y el partido salió bien", sostuvo.

