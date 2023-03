De Paul afirmó que la selección argentina, campeona en Qatar, es la mejor de la historia | Fuente: Instagram

Argentina obtuvo la tercera estrella mundial de su historia en Qatar 2022, una gesta que llevó a afirmar a Rodrigo De Paul, baluarte de la albiceleste en la última Copa del Mundo, que "somos la mejor selección que tuvo el país".

Las expresiones de Rodrigo De Paul generaron controversias, principalmente en exfutbolistas que formaron parte de los planteles de 1978 y 1986. Respecto a ello fue consultado Emiliano Martínez, quien en esta ocasión marcó distancia con el mediocampista del Atlético de Madrid.

"Son opiniones, Rodri no quiso lastimar a nadie. Muchas camadas estuvieron cerca, la única diferencia es que nosotros tuvimos suerte de ganar y que nos salieran las cosas, no es que ganábamos todos los partidos 3 a 0", apuntó ‘Dibu’ en entrevista con ‘TyC Sports’.

Argentina volverá al ruedo, tras Qatar 2022, enfrentando a Panamá en el Monumental de River | Fuente: Instagram

¿La mejor Argentina de todos los tiempos?

‘Dibu’ Martínez consideró que el equipo de Lionel Scaloni no está aún en la cima de todos los elencos en la historia de Argentina, no obstante, sí apuntó que están en camino a ello, poniendo la mira en el Mundial 2026.

"Para mí no somos los mejores de la historia todavía. Si repetimos lo que ganamos, sí. Le ganamos a Brasil en el Maracaná, a Italia en Wembley y al último campeón en Qatar, no es para cualquiera. pero falta mucho. Yo jugué 26 partidos recién en la Selección, ‘Chiquito’ Romero jugó 100. Me falta, no puedo decir que soy el mejor", dijo.

Argentina venció por penales a Francia en la final de Qatar 2022, pero antes de la tanda fue clave la intervención de ‘Dibu’ atajando en los últimos minutos un remate de Randal Kolo Muani.

"Fue una jugada rápida, sucia. Otamendi sale a cabecear bien y cuando la vuelven a tirar él está adelantado, pasa entre él y Pezzella y le queda a Kolo Muani. Yo salgo en diagonal, le achico al espacio. No me apresuré, porque si me apresuraba me picaba por arriba. Le dejé un ángulo para que elija el primer palo y ahí saqué la pierna y la mano y recé: 'Por favor, pégame. En la cara, no me importa'. Yo quería que me pegue. Estaba tan tenso que la pelota rebota para adelante. Todo fue muy rápido porque ahí salimos de contra y define Lautaro. Yo no me di cuenta del valor que tuvo en ese momento”, recordó el arquero.

Emiliano Martínez ganó el Premio The Best al Mejor Arquero del 2022 | Fuente: AFP

‘Dibu’ Martínez, mejor arquero del 2022 para la FIFA

En la reciente gala de los Premios The Best 2022, desarrollado en París, Emiliano Martínez se impuso a Thibaut Courtois y a Yassine Bounou en la votación como Mejor Arquero del año anterior. El guardameta del Aston Villa tuvo como principal argumento su rendimiento en la Copa del Mundo.

"Mi única misión era no llorar. El premio fue un mimo a mi carrera. A todo lo que logré desde que me fui de Mar del Plata", contó el portero, que volverá a la acción con su selección en marzo por la próxima fecha FIFA, enfrentando a Panamá y Curazao.





