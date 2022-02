Sergio Agüero apunta a estar en Qatar 2022 con Argentina. | Fuente: EFE

Seguiría ligado a la albiceleste. El exdelantero Sergio Agüero, que se retiró por problemas cardíacos a fines de 2021, dijo este viernes que existe la posibilidad de que se sume al cuerpo técnico de Argentina, liderado por Lionel Scaloni, para ir a Qatar 2022.



"Hablé con Scaloni, él me llamó. Los chicos también. Estamos viendo para tener una reunión esta semana, es intentar darle vuelta para ver qué se puede hacer. Existe la idea de incorporarme al cuerpo técnico de la Selección de Argentina", dijo Sergio Agüero, de 33 años, en diálogo con Radio 10.



Asimismo, Agüero que "no está hablado, estamos viendo para tener una reunión esta semana. Quiero estar en el Mundial. La realidad es que si voy al Mundial voy a estar con los chicos, voy a estar en el entrenamiento".

Sergio Agüero no se aleja de la Selección de Argentina

Sergio Agüero ganó la última edición de la Copa América con Argentina. | Fuente: AFP

El popular 'Kun' fue parte en 2021 de la selección argentina que ganó en Brasil la Copa América y cortó una racha de 28 años sin títulos.



También fue dos veces campeón mundial juvenil (Países Bajos 2005 y Canadá 2007), campeón olímpico en Pekín 2008 y estuvo en los Mundiales de Sudáfrica 2010, Brasil 2014 (subcampeón) y Rusia 2018.

Por otra parte, Sergio Agüero confesó que antes de aquel partido entre Barcelona y Alavés, en el que sufrió una arritmia, ya había tenido una dificultad cardíaca.

“Me avisó antes mi corazón. Diez días antes, tuve en el entrenamiento una arritmia muy cortita. Parecía que estaba todo bien y después pasó en el partido. No me lo esperaba tampoco, sentía que me ahogaba", sostuvo.

Asimismo, detalló cómo pasó el momento cuando los médicos le comunicaron que tenía que dejar el fútbol para la prioridad de su salud.

“Cuando me dijeron con el chequeo final que tenía que dejar el fútbol, empecé a procesarlo. Antes de salir a hacer la conferencia, no aguanté y me largué a llorar", añadió. (EFE)

