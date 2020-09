Mariano Soso es paciente asintomático y está aislado en casa | Fuente: @SanLorenzo

Mariano Soso, entrenador de San Lorenzo de Almagro, contrajo el coronavirus pero su "estado de salud es bueno", según informó el club argentino este lunes.



"Práctica sin Soso. El DT no estuvo en el entrenamiento por haber dado positivo de Covid. Soso, cuyo estado de salud es bueno, deberá permanecer aislado, en reposo domiciliario y con continuo seguimiento de su cuadro clínico por parte del cuerpo médico hasta su total recuperación", publicó el equipo porteño en su sitio web.



"El resto del plantel y cuerpo técnico se realizaron hoy los testeos serológicos, arrojando todos resultado negativo", añade el texto.



El técnico de 39 años dirigió al Real Garcilaso y al Sporting Cristal peruanos, al Emelec ecuatoriano y a los argentinos Gimnasia y Esgrima La Plata y Defensa y Justicia.



Soso llegó a San Lorenzo en marzo, mes en el que se suspendieron los torneos locales.



La buena noticia para el conjunto azulgrana es que el capitán del equipo, Fabricio Coloccini, volvió a entrenarse este lunes tras recuperarse de coronavirus.



Según el club, el defensor "realizó tareas diferenciadas e irá incrementando la carga de trabajo en forma progresiva".



San Lorenzo no juega la Libertadores ni la Sudamericana y el torneo local todavía no tiene fecha de reinicio. (AFP)